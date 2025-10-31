ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」から、「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」が登場！

木陰で一休みする「スナフキン」の穏やかなひとときがデザインされた缶に入った、クッキー缶です☆

ムーミンショップ パティスリー「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」

価格：1,188円（税込）

発売日：2025年11月5日(水)

販売店舗：ムーミンショップ パティスリー PLUSTA Gift東京ギフトパレット内店 ※ほか店舗でも販売する場合があります

【通販情報】

・公式オンラインショップ「パクとモグ」（2025年11月17日(金)10:00〜受付開始）

2025年11月17日(金)10:00〜11月22日(土)17:00はサンクスウェーク！「スナフキン缶」が期間限定で登場

「おいしいお菓子で、おいし“イイコト”。」をテーマにしているムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」

今回登場するのは、「スナフキン」好きはたまらない「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」です。

”「スナフキン」が木の上で旅の途中にひと休み。”

そんな穏やかな情景を閉じ込めた、やさしい色合いのデザイン缶です。

「ムーミンショップ パティスリー」らしいストライプの蓋がアクセントになった、ナチュラルで大人かわいい缶となっています。

「スナフキン」が旅の途中でひと休みするように、「クリームサンドクッキー」を食べてほっと一息つく、そんな時間が過ごせます。

「スナフキン」の缶を開けると、「クリームサンドクッキー」の＜ピスタチオ味＞が3枚詰め合わせに。

お菓子を食べ終わった後は小物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつでもそばに置いておきたいかわいらしさ。

大切な友人へのギフトはもちろん、自分へ贈るとっておきのご褒美にもおすすめです！

コク豊かでミルキーなホワイトソイショコラに芳醇な香りのピスタチオペーストを練りこんだ、サクサクおいしい分厚いサンド。

コーヒーや紅茶とあわせて、心のままにゆっくり味わえる焼き菓子です☆

ほっとひと息つきたいときにぴったりのクッキーを詰め合わせた「スナフキン」のクッキー缶。

「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」は、2025年11月1日(土)より、ムーミンショップ パティスリー PLUSTA Gift東京ギフトパレット内店、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて販売開始です。

