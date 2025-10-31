スナフキンの優しい世界を表現！ムーミンショップ パティスリー「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」
ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」から、「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」が登場！
木陰で一休みする「スナフキン」の穏やかなひとときがデザインされた缶に入った、クッキー缶です☆
ムーミンショップ パティスリー「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」
価格：1,188円（税込）
発売日：2025年11月5日(水)
販売店舗：ムーミンショップ パティスリー PLUSTA Gift東京ギフトパレット内店 ※ほか店舗でも販売する場合があります
【通販情報】
・公式オンラインショップ「パクとモグ」（2025年11月17日(金)10:00〜受付開始）
2025年11月17日(金)10:00〜11月22日(土)17:00はサンクスウェーク！「スナフキン缶」が期間限定で登場
グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら
「おいしいお菓子で、おいし“イイコト”。」をテーマにしているムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」
今回登場するのは、「スナフキン」好きはたまらない「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」です。
”「スナフキン」が木の上で旅の途中にひと休み。”
そんな穏やかな情景を閉じ込めた、やさしい色合いのデザイン缶です。
「ムーミンショップ パティスリー」らしいストライプの蓋がアクセントになった、ナチュラルで大人かわいい缶となっています。
「スナフキン」が旅の途中でひと休みするように、「クリームサンドクッキー」を食べてほっと一息つく、そんな時間が過ごせます。
「スナフキン」の缶を開けると、「クリームサンドクッキー」の＜ピスタチオ味＞が3枚詰め合わせに。
お菓子を食べ終わった後は小物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつでもそばに置いておきたいかわいらしさ。
大切な友人へのギフトはもちろん、自分へ贈るとっておきのご褒美にもおすすめです！
コク豊かでミルキーなホワイトソイショコラに芳醇な香りのピスタチオペーストを練りこんだ、サクサクおいしい分厚いサンド。
コーヒーや紅茶とあわせて、心のままにゆっくり味わえる焼き菓子です☆
ほっとひと息つきたいときにぴったりのクッキーを詰め合わせた「スナフキン」のクッキー缶。
「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」は、2025年11月1日(土)より、ムーミンショップ パティスリー PLUSTA Gift東京ギフトパレット内店、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて販売開始です。
