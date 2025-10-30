お笑いトリオ、パンサーの向井慧（39）が、29日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。「腹立ちました」と語った芸人のYouTube企画を明かした。

向井はTBS系「王様のブランチ」など、テレビのレギュラーのほかにラジオのレギュラー番組4本をこなす超多忙生活を語った。「ラジオやってると、見なきゃいけないものとか読まなきゃいけないものが（ある）。明日までにドラマ3本、本1冊、月曜までに映画1本見なきゃいけない。ここにいる場合じゃないんですよ」と多忙の理由を語った。

さらば青春の光の森田哲矢（44）が「まとめとか見たらダメなんですか？」と聞くと、スタジオは笑いに包まれ、オードリー若林正恭（47）は「なんかやってたよね、YouTubeで。『国宝』をバラバラで見るやつ」とさらば青春の光のYouTube企画をイジった。

さらば青春の光は「【時間がない方必見】3時間の映画『国宝』を多忙の3人が分割鑑賞！足りない部分を補完しあったら皆で号泣できるのか！？」という動画を公開。事務所の預かり芸人、ひょうろくとさらば青春の光の計3人が、映画「国宝」の前半1時間、中盤1時間、終盤1時間のみを分担し鑑賞。最後に3人で語りながらつじつまを合わせていく企画を行った。動画は30日現在、約335万回再生されており、大ヒットした。

森田は若林から動画についてふられると、「見てられないですよ、3時間」とボケた。

向井は「『国宝』の李（相日）監督もゲストに来られてて、あの動画見て腹立ちましたよ。なめんなよっていう」と怒り、笑いを誘った。

さらば青春の光の東ブクロは「冒涜（ぼうとく）してますよね」と、動画の当事者とは思えないフォローをしていた。