Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢3¿©¤òµ¬Â§Àµ¤·¤¯¿©¤Ù¡¢Æ¦Îà¡¢µû¡¢Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¡¢ÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤¬Â¿¤¤¡£Èà¤é¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡¢ÂÎ¤¬»ñËÜ¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÌ¤ÎËâ½÷¡¿PIXTA¡Ë
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤¬´ðËÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä¼õ¸³À¸¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©»ö»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢¿åÌî²í¹À»á¤Î¿·´©¡Ø½¸Ãæ¥á¥·¡ª¡¡¥¢¥¿¥Þ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤«¤é¡¢Ç¾¤ËÎÉ¤¤¿©»ö½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¹âÎð¼Ô¡£¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¨¡¨¡¡©
»Å»ö¡¢ÊÙ¶¯¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
»Å»öÊÁ¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¼õ¸³À¸¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¿©»ö¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÀ®ÀÓ¡¦¼õ¸³¤Î¹çÈÝ¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¡×¤Î¿©»ö
¿·Â´¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢»ä¤Ï¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤´¶¤¸¤¿ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èà¤é¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¿©»ö¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¿©»ö¤¬ÉÔµ¬Â§¡£Ìë¤Ë¥É¥«¿©¤¤¤ò¤·¡¢Ä«¤Ï°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©¤òÈ´¤¯¡£¼ç¿©¤¬¤¦¤É¤ó¤ä¤ª¤«¤æ¤ËÊÐ¤ê¡¢¤ª¤«¤º¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¸ýÊÊ¤Ï¡ÖÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢3¿©¤òµ¬Â§Àµ¤·¤¯¿©¤Ù¡¢Æ¦Îà¡¢µû¡¢Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¡¢ÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤¬Â¿¤¤¡£¸¼ÊÆ¤ò¹¥¤ß¡¢¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡¢ÂÎ¤¬»ñËÜ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Ö³¤³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Î¿©»ö
¤½¤Î¸å¡¢¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢°û¿©¶È³¦¤ËÅ¾¿¦¡£¹á¹Á¤ËÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½ÐÅ¹¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿³¤³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¿¤Á¤Î±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤Î¿¼¤µ¤È¹¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¤Ëµ²±ÎÏ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤ÄDHA¤ä¡¢Ç¾¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌîºÚ¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤êºÙË¦¤Î»À²½¤Ë¤è¤ëÎô²½¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Á´Î³¹òÊª¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥ê¥Ã¥Á¤Ë´Þ¤àÃº¿å²½Êª¤¬·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤â³èÍÑ¤·¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡ÖYou are what you eat¡×¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¿©»ö¤¬»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤¿²ÈÄí¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²ÈÄí¡×¤Îº¹
£¡Ö»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë²ÈÄí¡×¤Î¿©»ö
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢³°»ñ·Ï¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò13Ç¯Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ì¤â¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿©»ö¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¡£¿©»ö¤Ç»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼õ¸³À¸¤Î¿©½¬´·¤Î»Ù±ç¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Ë¿³Ø½¬½Î¤Î½ÎÄ¹¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤¿²ÈÄí¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²ÈÄí¡×¡Ö¼õ¸³¤Ç»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿²ÈÄí¤È¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÄí¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤â¿©»ö¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤¬¿¤Ó»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿²ÈÄí¤ÎÄêÈÖ¤ÎÄ«¿©¤ÏÇ¼Æ¦Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡£¤´¤Ï¤ó¤ÏÇ¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ëÃº¿å²½Êª¡¢Íñ¤äÂçÆ¦¤Ë¤ÏÇ¾¿À·Ð¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥³¥ê¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Î¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î´Ö¿©¤Ë¤Ï¡¢ºî¤êÃÖ¤¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢·ÜÆù¤äµû¤ÎÆé¡£·ÜÆù¤Ë¤ÏÈèÏ«²óÉüÀ®Ê¬¡¢µû¤Ë¤ÏÆ¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÀ®Ê¬¡¢ÌîºÚ¤Ë¤ÏÇ¾¤ÎÈè¤ì¤ò¤È¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬Ë³¤·¤¯¡¢½Î¤ÎÁ°¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢½Î¤Î¸å¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌë¿©¤Ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈ¢Çã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¡¢³¤³°¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë²ÈÄí¡£¤½¤Î¿©À¸³è¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©»ö¤Î·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡£¤³¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ëµæ¤á¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö½¸Ãæ¥á¥·¡×¤Ç¤¹¡£
½¸Ãæ¥á¥·¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³Ø¶È¡¢»Å»ö¡¢Ï·¸å¤Î½¼¼Â¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È²ÈÂ²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿©»ö½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Ï6³ä¤¬¥¢¥Ö¥é¡£¤·¤«¤â²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë
¼«Å¾¼Ö¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤¬»¬¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥À¥ë¤Ï¸Ç¤¯¥®¥·¥®¥·²»¤¬¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËÌý¤ò¤µ¤¹¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¢¥Ö¥é¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¾¤ÏÌó80¡ó¤Î¿åÊ¬¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿åÊ¬¤ò½ü¤¯¤È¡¢Ìó60¡ó¤¬¥¢¥Ö¥é¡Ê»é¼Á¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ÎÌ¤Î¥¢¥Ö¥é¤¬Ç¾Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¾¤Ë¤Ï¡¢1000²¯¸Ä¤â¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤³¤ÎÃÏµå25¼þÊ¬¤ÎÇ¾Æâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬¥¢¥Ö¥é¤ÎËì¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¥Ö¥é¤¬½á³êÌý¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇÂçÉÃÂ®120m¤È¤¤¤¦Â®¤µ¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î²óÅ¾¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¥¢¥Ö¥é¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö½¸Ãæ¥á¥·¡×¤È¤Ï¡¢¡¡Ö¹¶¤á¡×¤È¤·¤Æ¤Î±ÉÍÜÊäµë¡¢¢¡Ö¼é¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î»À²½¡¦±ê¾ÉÂÐºö¤Î2¤Ä¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦Ç¾¤Î¥¢¥Ö¥é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ç¾¤Î±ÉÍÜ¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡üµû¤«¤éÎÉ¼Á¤Î¥¢¥Ö¥éDHA¡¦EPA¤òÀÝ¼è
Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥Ö¥é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µû¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëDHA¡¦EPA¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ç¤¹¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ö¥é¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¤«¤éÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤¬¤Á¤Êµ²±ÎÏ¡¢Ãí°ÕÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐDHA¤Ï¡¢µ²±¤ä³Ø½¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö³¤ÇÏ¡×¤ËÆÃ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª·ò¹¯²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢DHA¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É³¤ÇÏ¤ÎÂÎÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢»×¹ÍÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢·ìÃæDHAÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤»Ò¤É¤â¤ÏÆÉ²òÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ß¥ó¥¬¥à¿´Â¡¸¦µæ¤Ç¤â¡¢ÃæÇ¯´ü¤Î·ò¾ï¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ìÃæ¤Î¥ª¥á¥¬3»éËÃ»ÀÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¹¥¤ÊÇ¾¹½Â¤¡ÊÆÃ¤Ë³¤ÇÏ¡Ë¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¡ÊÆÃ¤ËÃê¾ÝÅª»×¹Í¡Ë¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ëµû²ðÎà¤Ê¤É¤«¤é¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µ²±ÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Î¸º¾¯¤¬°ì°ø
µ²±¤Ë´Ø¤ï¤ë³¤ÇÏ¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤â°Ñ½Ì¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á³¤ÇÏ¤Ë¥¨¥µ¤ò¤ä¤ë¤¬¤´¤È¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ò¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¾¤ò²ó¤¹¥¢¥Ö¥é¤Ç¤¢¤ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ïºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤«¤é·ÑÂ³Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÇ¾Æâ¤Î¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥¢¥Ö¥é¤¬ÀÚ¤ì¤¿¥¼¥ó¥Þ¥¤»Å³Ý¤±¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¾ÂÎÀÑ¤Î°Ý»ý¤ËDHA¤Ê¤É¤Î¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼è¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸°¤Î¤«¤±Ëº¤ì¡¢ÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤¿²Ð¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¼ÖÀþ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ê¤É¤Î¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ²±ÎÏ¡¢Ãí°ÕÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏÄã²¼¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Î¸º¾¯¤¬°ì°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÏËèÄ«¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤ÎµûÌý¤ò°û¤à
¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÎÉ¼Á¤Î¥¢¥Ö¥é¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¸Â¤é¤º°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÆùÎàÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤òÂ³¤±¡¢µû¤ÎÀÝ¼è¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¾Æâ¤Î¥¢¥Ö¥é¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆËèÄ«¥¹¥×¡¼¥ó°ìÇÕ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥¤¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½¬´·¤Ï1850Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢µûÌý¤¬Ç¾¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¡¢¤¦¤ÄÉÂÂÐºö¡¢¿´Â¡¡¢·ì´É¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÂç¿Í¡¢¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Î¡¢ºßÆü¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Âç»È´Û¤Î¥¢¥Í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜ¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Î®ÀÐ¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¤â¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¹ñ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡£¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤¬À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¾¤Î·ò¹¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¼çÍ×¤Ê¹½À®À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë»é¼Á¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡£µû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·î¡¦¿å¡¦¶â¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢µûÄê¿©¤ÇDHAÀÝ¼è¤ò½¬´·¤Ë
½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿©»ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬DHA¤ò´Þ¤àµû²ðÎà¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢½µ¤Ë2²óÄøÅÙ¤¬Ê¿¶Ñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢´ë¶È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¡¢³Ø½¬½Î¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢·î¡¢¿å¡¢¶â¤Î½µ3²ó¤ÏµûÎÁÍý¤ò1ÉÊ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½¸ÃæÎÏ¤Î¥¢¥Ã¥×¤äÇ§ÃÎ¾ÉËÉ»ß¤Ë
¤Þ¤º¡¢Âè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µû²ðÎà¤ò½µ¤Ë2²ó°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë½¸Ãæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¿À·Ð³Ø²ñ¤Ç¤â¡¢ÃæÇ¯´ü¤Ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»×¹Í¥¹¥¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¾¤Î¹½Â¤¤â·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DHA¤ò´Þ¤àµû¤ò½µ¤Ë2»®°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó30¡óÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤òÅý¹ç¤·¤¿¥á¥¿²òÀÏ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µû¤Î½¬´·Åª¤ÊÀÝ¼è¤¬²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Ç¾¤Î¿ê¤¨¤òËÉ¤°ÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½µ2²ó¤Îµû²ðÎàÀÝ¼è¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µû¤ò½µ¤Ë¤â¤¦1²óÁý¤ä¤·¡¢Ç¾¤Î½á³êÌý¤È¤Ê¤ëDHA¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢À¤³¦¤Ç100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ê¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ3²óµû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µû¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¥¢¥¿¥Þ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯ÀïÎ¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¾Ã²½¤¬ÎÉ¤¯¸á¸å¤«¤é¤âÀä¹¥Ä´
¼¡¤Ë¡¢ÂèÆó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ç¤¹¡£½µ¤Ë3²óµûÄê¿©¤ò»Ï¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤é¡Ö½µ3²ó¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢³ÆÃÊ¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¿À·Ð¤Î¿À·ÐÅÁÃ£¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎÆâ¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÂ¬¤ëDIAAS¡Ê¾Ã²½ÀÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ç¸«¤ë¤È¡¢µû²ðÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢ÆùÎà¤è¤ê¤â¾Ã²½µÛ¼ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µû¤Ï¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¶Ú¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ°ÊªÀ¤Î»é¼Á¤È°Û¤Ê¤ê¾Ã²½¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¥«¥Ä¤ä¤«¤éÍÈ¤²Äê¿©¤Ê¤ÉÆùÎÁÍý¤Ç°ß¤â¤¿¤ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±Î½¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Öº£Æü¤Ïµû¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤ÈÎ¨Àè¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µû¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤
¡ü¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤Ë¡¢Âè»°¤ÎÍýÍ³¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î·ò¹¯¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢ÀÄÅçÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢µû¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ17¡ó¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤·¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï20¡ó¡¢½÷À¤Ç¤Ï16¡ó¤Î¥ê¥¹¥¯Äã²¼¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¡¢³Ø¶È¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÈáÄË¤ÊÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤Î°ÂÄê¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£DHA¤¬¿´¤Î·ò¹¯¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤ÎµûÄê¿©¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ïµû¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¾Æ¤µû¡¢³¤Á¯¥Ñ¥¹¥¿¡¢³¤Á¯¥Á¥²¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÉÍÜ³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤Ï¡¢DHA¤ÏÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹¤È±ÉÍÜÊ¬¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤êµç¶þ¤À¤È¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆü¡¢»ä¤â¥¢¥¸¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌÆüËÜ°ì¤Ç¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¤Ç¥¢¥¸¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢¥µ¥±¤Ë¥«¥ì¥¤¤Ë¥Û¥Ã¥±¡¢ÍÍ¡¹¤Êµû¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¸Ãæ¥á¥·¡×¤ÏËèÆü¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡£Ä¹Â³¤¤¹¤ëÊýË¡¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
