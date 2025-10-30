「PSO2es」よりフィギュア「夏色のジェネ【サマーバケーション】」が2026年5月に発売
【夏色のジェネ【サマーバケーション】】 2026年5月 発売予定 価格：27,500円
2026年5月 発売予定
コトブキヤは、フィギュア「夏色のジェネ【サマーバケーション】」を2026年5月に発売する。価格は27,500円。
本商品はオンラインゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より2021年夏に実装されたチップ「夏色のジェネ【サマーバケーション】」を1/6スケールフィギュア化したもの。
健康的な日焼けあとや圧倒的な体躯が丁寧に造形され、ポーズに伴う各部のしわや動きもしっかり表現されている。
サングラスや水着の透明な箇所は、クリア感を活かした彩色となっている。また、肌にはうっすらとパール塗装を施しており、サンオイルのような、少し汗ばんだような仕上がりとなっている。
また、コトブキヤショップならびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると限定特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。
夏色のジェネ【サマーバケーション】
2026年5月 発売予定
価格：27,500円
スケール：1/6
サイズ：全高約305mm（台座含む）
【予約開始】夏色のジェネ【サマーバケーション】（特典付）- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) October 30, 2025
『ファンタシースターオンライン２ es』より2021年夏に実装されたチップ「夏色のジェネ【サマーバケーション】」が立体化！
コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」プレゼント！https://t.co/ZC0uuUKdH4
#PSO2es pic.twitter.com/NGaF4yEKEe
(C)SEGA