コトブキヤは、フィギュア「夏色のジェネ【サマーバケーション】」を2026年5月に発売する。価格は27,500円。

本商品はオンラインゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より2021年夏に実装されたチップ「夏色のジェネ【サマーバケーション】」を1/6スケールフィギュア化したもの。

健康的な日焼けあとや圧倒的な体躯が丁寧に造形され、ポーズに伴う各部のしわや動きもしっかり表現されている。

サングラスや水着の透明な箇所は、クリア感を活かした彩色となっている。また、肌にはうっすらとパール塗装を施しており、サンオイルのような、少し汗ばんだような仕上がりとなっている。

また、コトブキヤショップならびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると限定特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

スケール：1/6

サイズ：全高約305mm（台座含む）

(C)SEGA