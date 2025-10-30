¡Ö2ÀïÌÜ¤Î¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ç»³Àî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤¼Æ£Àîºå¿À¤ÏÆüËÜS¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¡¸µºå¿À¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹Í»¡¡ÖÀïÁ°¤Ïºå¿ÀÍÍø¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ï²¿¤ä¤Í¤ó¡ª¤È¡Ä¡×
Æ£Àîºå¿À¤¬3Ï¢ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡10·î29Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè4Àï¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤ò3¡Ý2¤È²¼¤·¡¢3Ï¢¾¡¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè5Àï¤â¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º²òÀâ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø²¦¼ê¡ª¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ËÈ«¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¶áÆ£¤ÎÂÇÀÊ¤Çºå¿À¤Î¼éÈ÷Ââ·Ï¤Ï¡É¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤é¤É¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡©¡ÉÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºå¿À¡ÄÂ®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÎ®¤ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼çË¤¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬2²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç³°³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ3ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î3ÀïÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï2000Ç¯¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î¾ëÅç·ò»Ê»á°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1¡Ý0¤Î5²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÈ«À¤¼þ¤«¤éÌøÄ®Ã£¤¬¤·¤Ã¤«¤êµ¾Èô¤ò·è¤á¡¢2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¡Éé¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬6²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂåÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢¶ÍÉßÂóÇÏ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢µ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£º¸¤ï¤Ê¢ÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îºå¿À¤Ï°ÂÂÇ¤Ï½Ð¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¤Î8²ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢²ù¤·¤¤3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤ÎÎôÀª¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î29Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º²òÀâ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø²¦¼ê¡ª¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ËÈ«¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¶áÆ£¤ÎÂÇÀÊ¤Çºå¿À¤Î¼éÈ÷Ââ·Á¤Ïü¥¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤é¤É¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡©ü¥ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºå¿À¡ÄÂ®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¸µºå¿À¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Îºå¿À¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤Éº´Æ£¡Êµ±ÌÀ¡Ë°Ê³°¡¢Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï5ÈÖ¤Þ¤ÇÉÔÆ°¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¸Ç¤á¡¢½ÀÆð¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤âµ¯ÍÑ¤·¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Æ£Àîºå¿À¤À¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö6ÈÖ°Ê¹ß¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤ë¤È¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Ç½õ¤±¤ëÊýË¡¤â¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Î¹½À®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»å¸¶·òÅÍ¡¢¸¶¸ýÊ¸¿Î¤Ê¤É¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤â¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸¡Æ¤¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºå¿À¤ÎÍ×°ø¤Ë¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¡ÊÂÇ½ç¡Ë¸ÇÄê¤ÎÉÝ¤µ¡¡½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤ÊÍÑÊ¼¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½ÀÆðÀ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¶áÆ£¤¤¤¯¤Î¤«ÀµÌÚ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÂåÂÇºö¤Ë¤·¤Æ¤âËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÒ²¬»á¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ËÉé¤±¤óµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÀïÁ°¤Ïºå¿ÀÍÍø¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ø²¿¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Î²¼ÇÏÉ¾¤¬ºå¿ÀÍÍø¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤Þ¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤âÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´Þ¤á4¾¡¡Ë¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢¡ÖºÇ¶¯ºå¿À¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¶¯¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âDeNA¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ü¥º£Ç¯¤³¤½ü¥¤Îµ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÒ²¬»á¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡Ö½éÀï¥Ý¥ó¤È¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡×Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö2ÀïÌÜ¤Î¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¡»³Àî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤òºå¿À¤Ï8·î°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀKO¤ÈÍðÄ´¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À2ÈÖ¼ê¤Î´äÄçÍ´ÂÀ¤¬»³Àî¤Ë2²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤«¤é»³Àî¤Ï3ÀïÏ¢Â³¤È´°Á´¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¼ç¼´¤òÌ²¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤ëÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èºå¿À¤Ï30Æü¤ÎÂè5Àï¤ÇÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï