家系ラーメンが「税込550円」で食べられる感謝祭　トッピングが「無料」になるパスポートも進呈（年末まで何度でも何名でも使える）

「横浜家系ラーメン大和家」は、2025年11月7日(金)、8日(土)、15日(土)、16日(日)の計4日間で「大感謝祭2025」を開催する。期間中は人気メニューの「ラーメン(並盛･醤油/塩)」を「税込550円」で販売する。さらに生卵やチャーシュー、ほうれん草など全12種類のトッピングが無料になる「トッピング無料パスポート」も進呈する。

〈キャンペーン概要〉

・開催日

【1】2025年11月7日(金)、8日(土)

【2】2025年11月15日(土)、16日(日)

・実施店舗

【1】八王子大和家･淵野辺大和家･府中大和家

【2】昭島大和家･瑞穂大和家･名和大和家･新松木大和家･小作大和家･片倉大和家・万願寺大和家･八王子楢原店･半田大和家･所沢大和家

※開催日が店舗ごとに異なるため要確認

※海外店舗は対象外

2025年11月7日（金）、8日（土）、15日（土）、16日（日）の４日間開催

・対象商品

ラーメン 並盛(醤油･塩)

・特別価格

税込550円

・来店特典

キャンペーン期間中、来店すると、2025年12月末まで利用できる「トッピング無料パスポート」がもらえる。次回来店時から、期間中であれば、何度も何名でも好きなトッピングを追加できる。

来店すると「トッピング無料パスポート」までもらえる

【横浜家系ラーメン大和家について】

特殊製法によって旨味成分だけを抽出したコクのある豚骨スープが特徴。パンチの効いた醤油ダレとクリーミーさがクセになる塩ダレを選べるのが魅力のラーメン店。コクまろスープに負けないように、加水率を極限まで下げた中太ストレート麺は、スープとの相性がバツグンだという。

麺の硬さ、味の濃さ、油の量など、家系ラーメンならではのカスタマイズも可能。豊富な卓上調味料「コショウ･豆板醤･酢･白ごま･ニンニク･粗挽きトウガラシ･刻みショウガ･ラー油」もあるため、自分好みの味に調整できる。