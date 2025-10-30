国生さゆり、58歳に見えない！おでこ全開の近影に大反響「いいアングル」「最高の横顔」
タレントの国生さゆり（58)が、自身のインスタグラムを更新。おでこを全開にした最新ショットを投稿した。
【写真】58歳に見えない！おでこ全開の国生さゆり 大量の最新ショット
なろう作家としても活動している国生は、インスタで「秋の長雨の中、いかがお過ごしでしょうか 次のテーマを探してるます しかしポテチ食べたい」と近況を報告。写真では、おでこを全開にしたロングヘア姿を見ることができる。
これにファンは「さゆりさん、綺麗、べっぴんさんです」「うん、いいアングルです」「最高の横顔 我慢できません」などと反応している。
