　タレントの国生さゆり（58)が、自身のインスタグラムを更新。おでこを全開にした最新ショットを投稿した。

　なろう作家としても活動している国生は、インスタで「秋の長雨の中、いかがお過ごしでしょうか　次のテーマを探してるます　しかしポテチ食べたい」と近況を報告。写真では、おでこを全開にしたロングヘア姿を見ることができる。

　これにファンは「さゆりさん、綺麗、べっぴんさんです」「うん、いいアングルです」「最高の横顔　我慢できません」などと反応している。