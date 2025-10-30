菜々緒、ファン衝撃の“仲良し双子の妹”との2ショット再び「2人とも綺麗で羨ましいです笑」「名コンビ」 “新しい仲間”の登場も予告
モデルで俳優の菜々緒（37）が29日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。7月より放送されている、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（47）と共演の中古車情報メディア『カーセンサー』の新CMが公開されたことを報告し、2人の“仲良し姉妹”の2ショットが公開された。
【写真】「2人とも綺麗で羨ましいです笑」おそろい髪型＆ペアルックで“仲良し”2ショットの菜々緒＆“ナナエ”ロバート秋山
インスタの投稿では、「カーセンサーの新CMが 今日から流れはじめます！仲良しおしゃれ双子姉妹のナナエに加え、新しい仲間も登場します！」のコメントとともに、同メディアのマスコットキャラクター「カーモくん」のぬいぐるみを手に、おそろいの髪型にペアルックでの2ショット写真がアップされた。
コメント欄には「名コンビだわ♪」「楽しみ！2人とも綺麗で羨ましいです笑」「楽しみにしてます」「さすが姉妹」などの声が寄せられている。
投稿内で告知された“新しい仲間”とは、アーティスト・タレントのあの。今回公開となる4篇のうち、3人が共演する「ナナオとナナエとあのちゃん ボクもほしい」篇では、ショッピングモールの駐車場にいるナナオとナナエの前に、姉妹のかっこいい車に惹かれたあのが登場。
「ボクも車欲しい…」と呟くと、姉妹は『カーセンサー』での条件検索をあのに教える。欲しい中古車が見つかった、と思いきや、「免許も欲しい」と言うあの。「え？」と姉妹が反応に困り固まっていると、「くれ」とあのがぼそっと一言。姉妹は思わず驚がくの表情を浮かべる。
「ナナオとナナエとあのちゃん はじめての中古車探し」篇では、あのが欲しい中古車が見つかると…、ラストはダンスと歌を披露。あのがぼそっと呟く一言や表情によって、不思議なペースに引き込まれる3人の様子は必見だ。
そのほか、「中古車探し娘。」篇、「ナナオとナナエ 秋の中古車探し」篇が公開となる。
【写真】「2人とも綺麗で羨ましいです笑」おそろい髪型＆ペアルックで“仲良し”2ショットの菜々緒＆“ナナエ”ロバート秋山
インスタの投稿では、「カーセンサーの新CMが 今日から流れはじめます！仲良しおしゃれ双子姉妹のナナエに加え、新しい仲間も登場します！」のコメントとともに、同メディアのマスコットキャラクター「カーモくん」のぬいぐるみを手に、おそろいの髪型にペアルックでの2ショット写真がアップされた。
投稿内で告知された“新しい仲間”とは、アーティスト・タレントのあの。今回公開となる4篇のうち、3人が共演する「ナナオとナナエとあのちゃん ボクもほしい」篇では、ショッピングモールの駐車場にいるナナオとナナエの前に、姉妹のかっこいい車に惹かれたあのが登場。
「ボクも車欲しい…」と呟くと、姉妹は『カーセンサー』での条件検索をあのに教える。欲しい中古車が見つかった、と思いきや、「免許も欲しい」と言うあの。「え？」と姉妹が反応に困り固まっていると、「くれ」とあのがぼそっと一言。姉妹は思わず驚がくの表情を浮かべる。
「ナナオとナナエとあのちゃん はじめての中古車探し」篇では、あのが欲しい中古車が見つかると…、ラストはダンスと歌を披露。あのがぼそっと呟く一言や表情によって、不思議なペースに引き込まれる3人の様子は必見だ。
そのほか、「中古車探し娘。」篇、「ナナオとナナエ 秋の中古車探し」篇が公開となる。