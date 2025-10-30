１１月からの値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。



（村雨アナウンサー）「１１月には原材料の高騰などで、こういったパスタは１袋２０円ほど、そしてパスタソースに関しては１袋１０円ほど値上げになるということです」



食費の出費が多くなる年末を前に、札幌市北区のスーパーで１１月から値上げとなる飲食料品について聞きました。





（村雨アナウンサー）「どんな商品が値上げになりますか？」（マルコストアー 山川悟史社長）「１１月は丸美屋のレトルトごはんシリーズが値上げになります。当店で２０円ほど価格は上げなければいけない状況」電子レンジを使って調理する丸美屋の釜めしなどは２０円程度の値上げ。また、同じく丸美屋の雑炊も１０円ほど値上げするといいます。（村雨アナウンサー）「値上げの要因は？」（マルコストアー 山川悟史社長）「コメの価格高騰が一番の大きな要因です」（村雨アナウンサー）「気になるコメのいまの価格は？」（マルコストアー 山川悟史社長）「一番当店で価格が高いのが、新米の道産ゆめぴりか。いまは４６２２円。（去年と比べて）１０００円くらいの値上げになっている。ことしに関してはこのままいってしまうのかな」（村雨アナウンサー）「１年で１０００円も上がるのは？」（マルコストアー 山川悟史社長）「スーパーに勤めて３０年近いが経験がない。実はことし一番値上げになっているのはもち米。仕入れ価格で去年の倍近く上がっている」（村雨アナウンサー）「もち米の値段が高くなるということは値上げの商品も？」（マルコストアー 山川悟史社長）「（たとえばもち米を使った）この豆もちも１１月からは１袋５０円ほど、このサイズでも値上げになる」（村雨アナウンサー）「５０円の上げ幅は大きいですね」（マルコストアー 山川悟史社長）「来年になるとことし収穫されたもち米を使うので、（さらに）大幅に値上げになると予想されます」帝国データバンクによると、１１月は９９品目の飲食料品の値上げが予定されています。（村雨アナウンサー）「コメやもち米を使った商品以外はどんなものが値上げになりますか？」（マルコストアー 山川悟史社長）「シリアル関係の中で一番いま売れている日清シスコのシスコーンが、１１月から３０円ほど値上げになる」朝食にコメの代わりにシリアルを食べていたという方にも打撃となりそうです。（マルコストアー 山川悟史社長）「ほかにも値上げになる商品があって、１１月中旬の出荷分から東京カリントのかりんとう類が値上げになる。（メーカーは）１袋あたりのグラム数を１０％前後減らして、定価の上げ幅は２０円程度に抑えています」農林水産省が１０月１日から１年間の砂糖の価格改定を発表したことを受け、砂糖が主な原料となるかりんとうに影響が出ているということです。２０２５年で最も値上げの品目数が少なくなるとみられる１１月。値上げラッシュは年末にかけて小休止する見込みだということです。