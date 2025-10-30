次長課長・河本準一（50）が29日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。明石家さんま（70）の粋な言葉について語った。

さんまは公私ともに涙を流さない、と公言している。河本は「みんなが一回、さんまさんにほんまに根つめて“それでも泣いたことあるやろ”って聞いたときに、“ほんまにないねん。泣くのは（村上）ショージが亡くなった時に置いてあるねん”ってサラッと言った」と明かした。

「その時は、全員が鳥肌ぶわーっと立った。これはマジで言ったから。かっこええ！めっちゃつながりあるやん！と。（2人は）休み時間の中学生みたいなノリもできるし、マジはマジで置いてあるから、かっこいいんですよ」とさんまとショージのきずなに感動したことを振り返った。

当の村上ショージも「あの時かっこよかったよね」と回想したが、その後に「（間）寛平さんが“僕のは？”って。あれで話壊れてもうた」と続きを語り、苦笑い。「冷めますね〜」と笑うかまいたち・濱家隆一に、河本は「（寛平はさんまから）“兄さん、何ですの今の！”ってものすごい怒られて。もうイヤなんですよ…75歳が70歳に怒られるの…見たくないんですよ」と美談が台無しになったことを嘆いていた。