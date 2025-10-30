◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルージェイズのルーキー右腕イエサベージが、７回を投げて１２三振を奪い、ワールドシリーズ（ＷＳ）記録を達成した。

初回２死から５者連続奪三振。その後３回１死で“キケ”Ｅ・ヘルナンデスにソロ弾を許したが、その回の２死から４回にかけて大谷からの２巡目の上位打線に対し、３連続三振を奪った。５回２死でコールから空振りで早くも１０個目の三振を奪い、２２歳のルーキーが勝利投手の権利を獲得した。ＷＳの５回までで１０奪三振は１９６３年のＳ・コーファックス以来だった。

６回も１死でスミスから空振り三振を奪って１１個目。７回にもフリーマンを空振り三振として１２個目を奪い、１９４９年のＤ・ニューカムの１１個を上回る、ルーキーによる最多奪三振新記録を達成した。また２３歳以下の投手による新記録。ポストシーズンで１０奪三振以上した年少ランキングではキャンデラリア（１９７５年地区優勝決定シリーズ、２１歳３３５日）の１４Ｋ、今季地区シリーズのイエサベージの１１Ｋに次ぐ３位となった。