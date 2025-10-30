23年10月に亡くなったX JAPANのベーシストHEATHさん（本名・森江博＝もりえ・ひろし）の命日を迎え、YOSHIKIらメンバーが追悼した。

YOSHIKIは29日、自身のXで「2年前の今日、親愛なるメンバーHeathがこの世を去りました」と報告。「生前に彼の願いを叶えることができなかったことが、今でも心に重く残っています。安らかに眠ってください」と悼んだ。

「龍玄とし」名義でソロ活動中のボーカルToshlはブログで「今日は、HEATHの命日 空を見上げると どこかであの優しいベースの音が響いているような気がする あの音は、力強くて、あたたかくていつも僕たちを支えてくれていた その響きは今も胸の奥に生き続けているんだ そしてずっと天空から見護り続けてくれている あの“クール＆ビューティーな笑顔”が今も心の中で穏やかに微笑んでいる」と思いをはせ、「その笑顔を思い浮かべるたびに僕は自分の信じた道を、まっすぐに歩いていける ありがとう、HEATH これからも共に、、、」と感謝をつづった。

ギターのSUGIZOはXで「彼が旅立って2年。今も信じられない。まだまだ一緒に音を出したかった。一緒にステージに立ちたかった」と悔やみ、英文で「親愛なる友人HEATH、あなたがここにいてくれたらよかったのに…」とつづった。

HEATHさんは23年10月29日、大腸がんのため亡くなった。55歳だった。