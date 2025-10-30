¥í¡¼¥é¡¦¥¬¥¸¥§¥´¡¦¥½¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@lauragallegosoliss¤«¤é¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÈþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½÷²¦¤¬¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤ò·â¤Ä¤«¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¡ÖÈæÓÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Ä¤Ä¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼­Âà¤·¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ý¡×¤¬£²£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£

¡¡¥í¡¼¥é¡¦¥¬¥¸¥§¥´¡¦¥½¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥­¥¢½£¤ÎÈþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥­¥¢¡×¤Ëµ±¤­¡¢Á´¹ñÂç²ñ¡Ö¥ß¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¼­Âà¤·¡¢¥ß¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥­¥¢¤âÊÖ¾å¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤³¿ôÆü¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤¬ÂçÅýÎÎ¸õÊä¿ô¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥­¥ó¥Æ¥íÁ°¥á¥Ç¥¸¥ó»ÔÄ¹¤Î¤É¤Á¤é¤ËÃÆ¤ò·â¤Ä¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä²»À¼¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¡Öº½Çù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÆ´Ý¤¬£±È¯¤À¤±Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥È¥í¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥­¥ó¥Æ¥í¤Î£²¿Í¤¬Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Ë·â¤Ä¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤ÇÊÝ¼é·ÏÏÀµÒ¤Î¥¢¥Ù¥é¥ë¥É¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¥¨¥¸¥ã»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ú¥È¥í¤ËÃÆ¤ò·â¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥­¥ó¥Æ¥í¤Ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÊªÁû¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£»ä¤Î­àÃÆ´Ý­á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈæÓÈ¤Ç¤¹¡£­àÊ¿¼êÂÇ¤Á­á­à·Ù¹ð­á­àÀ©ºÛ­á¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤â»È¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤«¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÃÆ¤ò·â¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ìÁ°¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤¬À¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¸¶Â§¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ß¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥­¥¢ÊÖ¾å¤È¥ß¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¾ì¼­Âà¤òÈ¯É½¡£¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¼­Âà¤Î½ñÎà¤ò¸ø³«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏÄÀÌÛ¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬À¯¼£Åª°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁ´¹ñÅªµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡ÖÈà½÷¤ÏÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³°¸«¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¾¤ò°é¤Æ¤ëÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥¬¥¸¥§¥´¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£