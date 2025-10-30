工藤静香「恐ろしく古いスカート」で美脚スラリ 娘・Cocomiからもらった便利グッズも紹介
【モデルプレス＝2025/10/30】歌手の工藤静香が10月29日、自身のInstagramを更新。娘でフルート奏者のCocomiからプレゼントされたアイテムを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「恐ろしく古いスカート」から美脚披露
工藤は「恐ろしく古いスカートだ！笑」と綴り、紫のニットに、スリットの入ったグレーのタイトスカートのコーディネートを披露。スラリとした美しい脚のラインが際立っている。
また「今日紹介したいのは1番最後の羽！ このクリップは@cocomi_553_official 宇宙人が買ってくれました！ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」と、ウエストの部分につけられた、天使の羽を形どったウエスト調整クリップは、Cocomiからプレゼントされたとも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「センスいい」「仲良し母娘」「スタイル抜群」「ウエスト細い」「紫が似合う」「素敵なプレゼント」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、Cocomiからのプレゼント披露
◆工藤静香の投稿に反響
