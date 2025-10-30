落語家の立川志らくが３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、ダウンタウン・松本人志復帰への期待感を語った。

松本は１１月１日からネットで配信される「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」（ダウンタウンプラス）でおよそ２年ぶりに復帰する。月額１１００円の有料コンテンツで、すでにＰＲ動画を流され、直近の出演者なども明らかになっている。

この番組について志らくは「おそらく松本さんのお笑いの集大成になる。気迫が伝わってくる」と指摘。さらに「内容はよく知らないけどＣＭを見ると、パッと見変わってない。ブランクは感じさせない」と語り「松本さんがいなかったけど『酒のツマミになる話』とか『ダウンタウンＤＸ』とか松本さんを感じながら観てたんだと思う」と松本のいなかった２年間を振り返った。

続けて「中居（正広）くんとか出してもいい。あとテレビを干された人、例えばフワちゃんとかジャンポケの斎藤君とか、呼んじゃえいい。司会は田原総一朗さんとかね。それはテレビじゃ無理。ＹｏｕＴｕｂｅでも難しい。でも『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋ならできるんじゃないかな」などと自身のアイディアを披露した上で最後に「松本人志さん、お帰りなさい。ずっと待ってました」と頭を下げた。