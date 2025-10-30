坂下千里子、5時半起きで作った弁当公開「ママの愛情たっぷり」「好き嫌いへの対応がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの坂下千里子が10月29日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】坂下千里子「好き嫌いへの対応がすごい」子供の弁当
坂下は「久々の5時半起き」とつづり、2つの弁当を公開。白飯の上に鮭や唐揚げ、ブロッコリーが載った具だくさんな弁当だが、一方にはトマト、もう一方には卵が入れられており、「トマトが苦手な娘。卵が苦手な息子」と子どもたちの好き嫌いも考えて作った弁当だという。「もう一品作る予定だったんだけど、、、眠気の限界 お許しください。また今日から作り置き頑張ります！！」と投稿を締めくくりつつ、ハッシュタグには「好き嫌いすな！」と本音も書き込まれている。
この投稿には「ママの愛情たっぷり」「食べ応えありそう」「好き嫌いへの対応がすごい」「お母さん頑張れ」「全部美味しそう」「栄養満点」などの反響が寄せられている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆坂下千里子、手作り弁当を披露
