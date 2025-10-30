青木さやか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの青木さやかが、10月28日に自身のInstagramを更新。手作りのパスタを披露した。

【写真】52歳タレント「美味しくできて驚きました」手作りパスタ

◆青木さやか、手作りパスタ披露


青木は「すごく美味しくできて驚きました」と、手作りのパスタを公開。「＃めんたいことタマネギとしめじとニンニクのパスタ」とハッシュタグで説明が加えられており、たっぷりの明太子が使われたパスタに、かぼすのような柑橘も添えられている。

◆青木さやかの投稿に反響


この投稿には「見るからに美味しそう」「明太子たくさん」「色合いもいい」「お皿のチョイスもセンスいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

