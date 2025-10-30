スズキ新「“本格四駆”SUV」まもなく発売に大反響！ 唯一「200万円以下」のシンプル仕様に「無骨なスタイルがカッコイイ」の声も！ 安全性能が進化した「ジムニー」最安モデルに熱視線！

無骨なシンプル仕様に反響集まる！

スズキは2025年10月15日、人気のコンパクト4WD「ジムニー」の一部仕様変更を正式に発表し、同年11月4日より全国の販売店で発売を開始すると明らかにしました。

今回の改良は、安全性と快適性の両面をさらに高めることを目的としており、スズキ独自の通信サービス「スズキコネクト」にも対応するなど、現代のニーズに即したアップデートが施されています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「“本格四駆”SUV」です！（30枚以上）

なかでも最も安価なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

唯一200万円以下で買えるシンプル仕様とは？

ジムニーは、1970年の初代モデル誕生以来、半世紀以上にわたって進化を続けてきたスズキの象徴的なモデルです。

悪路をものともしない高い走破性能と、取り回しやすいコンパクトなボディを両立させた本格的なオフロード車として、多くの愛好者に支持されてきました。

現行の4代目モデルは2018年に登場し、クラシックな直線基調のデザインと機能性を重視した設計で、発売以来、根強い人気を保っています。

ジムニーシリーズには、軽自動車規格のジムニーのほか、1.5リッターエンジンを搭載した普通車「ジムニーシエラ」、そして海外市場向けとして登場した5ドア仕様の「ジムニーノマド」が存在します。

いずれのモデルもラダーフレーム構造とリジッドアクスル式サスペンションという伝統のメカニズムを受け継いでおり、舗装路だけでなく未舗装路や雪道、山道など、あらゆる環境で安定した走りを実現しています。

今回の一部仕様変更では、安全運転支援システム「スズキ セーフティ サポート」が強化されました。

そして新たに衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を全車に標準装備。

さらに4速ATモデルには、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）と後方誤発進抑制機能も搭載され、より安心して長距離ドライブを楽しめるようになっています。

加えて、「スズキコネクト」に対応したことで、緊急時の自動通報や遠隔操作などの便利な機能も利用可能となりました。

そんな進化を遂げたジムニーの中でも、最も手に取りやすい価格で提供されるのが「ジムニー XG」グレードです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mmで、ホイールベースは2250mm、最低地上高205mmと、上位グレードと変わらない基本構造を持ちます。

しかし装備面ではシンプルさを重視しており、エントリーモデルらしい潔さが光ります。

外装では、ヘッドランプがハロゲン式でフォグランプは非装備。ホイールはスチール製を採用し、ボディカラーはブラック、グリーン、シルバー、ホワイトの4色から選択可能です。

ツートーンカラーや特別塗装は設定されていません。内装はブラックで統一され、シート素材はファブリック、後席は一体可倒式でヘッドレストは省かれています。

ステアリングはウレタン製で、インパネやシフトノブにメッキ加飾はなく、質実剛健な印象です。

快適装備は必要最低限に留められています。エアコンはマニュアル式で、キーレスプッシュスタートシステムや電動格納式リモコンドアミラー、シートヒーターなどは省略されていますが、必要十分な実用性を確保しています。

自発光式メーターやマルチインフォメーションディスプレイ、そして外装に備えられたスペアタイヤは全グレード共通で標準装備です。

パワートレインには、最高出力64PS・最大トルク96Nmを発揮する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。

駆動方式は伝統のパートタイム4WDで、トランスミッションは5速MTと4速ATから選択できます。軽量なボディと相まって、オフロードでは驚くほどの走破性能を発揮します。

価格（消費税込み）は191万8400円で、最上級グレード「XC」の216万400円と比較すると約24万円の差があります。

なお、ネット上でも注目が集まっており、多くのユーザーがその魅力や改良点について意見を交わしています。

「原点回帰した無骨なスタイルがやっぱり良い」「安全装備が強化されたのはありがたい」「エントリーモデルでも十分にジムニーらしさがある」「装備を削っても走りの性能が変わらないのがすごい」「最近の軽としては高いけれど価値はある」「シンプルな仕様が逆に欲しくなる」「長く付き合えるクルマってこういうのだと思う」といった声が多く見られます。