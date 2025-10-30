TWICE・ミナ、“深スリット”から太ももあらわ…大胆デニムドレスで魅了！「完璧なスタイリング」【PHOTO】

TWICEのミナが、大胆なファッションで視線を奪った。

《写真》ミナ、衝撃の全身網タイツ

10月29日午後、ソウル・聖水洞（ソンスドン）で開かれた「H&M聖水オープン記念イベント（A New Experience in Seongsu）」に出席したミナは、個性的なスタイリングで会場を圧倒した。

この日ミナは、デニム素材のロングドレスを着用。太ももまで入った大胆なスリットから美脚がのぞき、視線を引きつけた。そこにブラックのニーハイブーツを合わせ、強烈な印象を完成。色っぽさと洗練された雰囲気を同時に表現し、会場の注目を一身に集めた。

現場に同席したファッション業界関係者は、「ミナはカジュアルなアイテムであるデニムドレスをラグジュアリーに着こなした」とし、「ヴィンテージとモダン、セクシーさとエレガンスを同時に表現した完璧なスタイリングだった」と評価した。

（写真提供＝OSEN）ミナ

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜READY TO BE＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。