Stray Kids、並外れたカリスマ性を持つ8人がついに集結！新ALグループ＆ユニットティザー写真公開

ボーイズグループStray Kidsが新アルバムのティザーフォトで、“現代版神仙”の雄大なカリスマ性を表現した。

《写真》ヒョンジン、強烈グリーンヘアに反響

来る11月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。これに先立ち、メンバーの個別ティザーフォトを順次公開し、10月30日0時には公式SNSにユニット、グループイメージとオンラインカバーを投稿した。

バンチャンとハン、リノとチャンビン、ヒョンジンとI.N、フィリックスとスンミンの4ユニットは、壮大さが感じられる自然のなかの明暗の対比でシックな魅力を披露した。

グループイメージでは、大きな岩の前のメンバー全員が黒い帽子を着用し、一味違うスタイルで“現代版神仙”の神秘を際立たせた。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

また、オンラインカバーは白黒トーンのグループ写真を活用して圧倒し、グレーとピンクのフレームが額縁のようにイメージを囲い、尋常でないオーラを強調した。

新アルバム『DO IT』は「SKZ IT TAPE」という新しいジャンルのアルバムで、Stray Kidsの広がった音楽の世界を期待させている。

ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』で聴く面白さを加え、今回もグループ内のプロデューシングチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが全曲のクレジットに名を連ねた。

なお、Stray Kidsは11月21日14時、新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）