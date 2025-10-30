プロボクシングの世界2階級制覇王者スティーブン・フルトン（米国、31）が、2025年12月6日にテキサス州サンアントニオで、WBC世界スーパーフェザー級王者オシャキー・フォスター（米国、32）に挑戦する。

フルトン、23年7月に井上尚弥に8回TKO負け

複数の米ボクシング専門メディアが10月29日に報じた。

両者は当初、10月25日に対戦する予定だったが、メーンイベントのカードが中止になったため延期となっていた。

フルトンは21年1月にWBO世界スーパーバンタム級王座を獲得。同年11月にWBC世界同級王者ブランドン・フィゲロア（米国）と2団体王座統一戦を行い、2−0の判定勝利で王座統一に成功した。

23年7月に、2団体統一王者として井上尚弥（大橋、32）の挑戦を受け、8回TKO負けを喫した。

25年2月にフェザー級王座獲得

その後、しばらくリングから遠ざかり24年9月に復帰戦を飾った。そして、25年2月に1階級上のWBC世界フェザー級王座に挑戦。王者ブランドン・フィゲロアと再び拳を交え、3−0の判定で勝利し、世界2階級制覇を達成した。

フルトンのプロ通算成績は、23勝（8KO）1敗で、唯一の黒星は井上に喫したものだ。

一方、王者フォスターは、スーパーフェザー級を主戦場としてきた選手。23年4月にWBC王座を獲得し、3度目の防衛戦でロブソン・コンセイソン（ブラジル、37）敗れるも、4か月後のリマッチでベルトを奪い返した。今回が初防衛戦となる。

プロ戦績は23勝 (12KO) 3敗。