【寿司トミカ 其の一】 12月下旬 発売予定 価格：1個1,100円

タカラトミーは、トミカ「寿司トミカ 其の一」を12月下旬に発売する。価格は1個1,100円。

本製品は、トミカ55周年をお祝いする新シリーズで、ミニカーとして走らせる、飾るだけでなく、自分なりの遊びをSNSで発信するなど、子どもから大人まで様々な楽しみ方ができる商品となっている。

デザインは寿司ネタをリアルに再現している一方で、シャリ部分に運転席やお米型の座席シート、醤油カラーのタイヤ、ナンバープレートを配置するなど、トミカならではの要素を詰め込んでおり、「寿司トミカ 其の一」では、「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」の寿司ネタ6種がラインナップ。それぞれにお皿型の台座が付属する。

日頃からトミカに熱い情熱を捧げる「トミカ職人」の“匠“の技術と“粋”な発想で、寿司のように世界中の方々に愛されるようなトミカを目指してデザインされ、ネタの特性に合わせた塗装・質感など、細部まで丁寧に造形を施し食欲をそそるような“シズル感”の演出にこだわっているほか、実際の寿司サイズにしているのもポイントとなっている。

なお本製品は開封するまで中身が分からないブラインドパッケージ仕様となっている。

種類：全6種※ブラインドパッケージのため種類は選べません サイズ：W 25mm × H 27mm × D 63mm（皿なし）

マグロ（Tuna）

大とろ（Fatty tuna）

たまご（Egg）

いか（Squid）

あなご（Conger eel）

えび（Shrimp）

(C)ＴＯＭＹ

※商品には、全6種類のうち、どれか1種が入っています。中身を選ぶことはできません。

※アソート箱でお買い求めいただいても、同一商品が重複する場合があり、全ての商品が揃うとは限りません。