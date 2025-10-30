高評価続出！収納力とデザイン性が光る【ベンデイビス】のタウンリュックがAmazonで販売中！
通学も休日もスマートに決まる！【ベンデイビス】のリュックで快適ライフを叶えるバックパックがAmazonで販売中！
普段使いはもちろん、タウンユースからレジャーシーンまで活躍する機能的なデイパック。高い収納力を備え、荷物が多い日の移動も楽々! さらに、背中や肩に触れる部分にはメッシュ素材を使用し、通気性に優れ蒸れを軽減してくれる。メインルームはB4サイズ対応で、フロントの広々としたポケットにより荷物の仕分け収納が可能なデザイン。内装にはクッション性に優れたPC収納部を装備しており、デバイスにもばっちり対応! 外側には大小様々なポケットを設け、細かくアイテム管理できるデザインに仕上がっている。
通勤・通学に適したサイズ感と高い収納力を備えたデイパック。B4対応の広々としたメインルームで、荷物が多い日も安心して使える設計。
背面とショルダー部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用。長時間の使用でも蒸れを軽減し、快適な背負い心地を実現している。
外側には大小様々なポケットを配置し、小物やガジェットをすっきり整理できる設計。機能性と使いやすさを兼ね備えたデザイン。
内部にはクッション性の高いPC収納スペースを完備し、デバイスの持ち運びにも対応。タウンユースからレジャーまで幅広く活躍する。
