クラシックな雰囲気と快適さを両立！【ニューバランス】のスニーカーが今、選ばれている理由。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
時代に左右されない定番の一足！【ニューバランス】のスニーカーで毎日の足元がキマる。Amazonで販売中！
環境に配慮したエコな材料と作業工程で仕上げたサスティナビリティプログラム対象商品「U574」“SEASONAL ESSENTIALS PACK”。季節にフットする落ち着いたカラートーンでシックに彩り、スエード/メッシュアッパーで風合い豊かに仕上げた。エコでスタイリッシュな足元をペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
環境に配慮した素材と工程で作られたサステナブルモデルで、クラシックな雰囲気に現代的な機能を融合している。
→【アイテム詳細を見る】
EVAからPUに変更されたインソールや改良されたアウトソールにより、クッション性とグリップ力が向上している。
アッパー構造の見直しでパーツ数を減らし、足当たりがよりスムーズになり快適なフィット感を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
リフレクター仕様のロゴや上質なスエード＆メッシュ素材で、スタイリングにも映える洗練されたデザインとなっている。
時代に左右されない定番の一足！【ニューバランス】のスニーカーで毎日の足元がキマる。Amazonで販売中！
環境に配慮したエコな材料と作業工程で仕上げたサスティナビリティプログラム対象商品「U574」“SEASONAL ESSENTIALS PACK”。季節にフットする落ち着いたカラートーンでシックに彩り、スエード/メッシュアッパーで風合い豊かに仕上げた。エコでスタイリッシュな足元をペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。
→【アイテム詳細を見る】
環境に配慮した素材と工程で作られたサステナブルモデルで、クラシックな雰囲気に現代的な機能を融合している。
→【アイテム詳細を見る】
EVAからPUに変更されたインソールや改良されたアウトソールにより、クッション性とグリップ力が向上している。
アッパー構造の見直しでパーツ数を減らし、足当たりがよりスムーズになり快適なフィット感を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
リフレクター仕様のロゴや上質なスエード＆メッシュ素材で、スタイリングにも映える洗練されたデザインとなっている。