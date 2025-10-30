7歳息子の“忘れ物チェック”に父がほっこり…返ってきた言葉に4.8万いいね「こんな子に育てたい」【ママリ】
7歳息子に忘れ物を確認した父、予想外の持ち物に4.8万いいね
永田ジョージ / 旅するピアノ(@georgenagata)さんによる、心が洗われるすてきなエピソードです。登校間際の子どもに「忘れ物はない？」と聞くのは「あるある」ですよね。
©georgenagata
7歳男児の送り出しで「忘れ物はない？ハンカチティッシュ持った？」と聞いたら「持ったよ。あとね、絵を描きたいっていう気持ちと、勉強と宿題がんばろうっていう気持ちと、困ってるお友達がいたら助けようって気持ちも持ったよ」と言ってて、なんか良かった。
物としての忘れ物だけでなく、「持っておきたい気持ち」にまで考えが及んでいる7歳の男の子。すてきな心ですね。この投稿には「みんな大事なきもちだね」「私も午後の仕事がんばろうという気持ちを持とうと思います✨」「真っ直ぐ育ってる感じがして、こっちの気持ちまでキラキラする」といったリプライがついていました。
永田ジョージさんはピアニストで、子どもと一緒にピアノを楽しみながらの子育てをされています。「#ジャズおめざ」など、音楽を用いた子育ての様子も、Xで発信されていますよ。子どもも大人も心が潤っていくような、すてきなエピソード投稿でした。
ダイソーで発見！粉ミルク缶の相棒に2千いいね
ここ☺︎0y🦖2023.5(@coco_matanithi)さんの投稿です。普段、缶に入った粉ミルクのスプーンは、どのように保管していますか？公式サイトでは、缶に入れたままにしないで、保管をするように明記されています。しかし、つい缶に入れっぱなしにしてしまう方もいるかもしれませんね。ただ、どうしても気になるのは衛生面。
そんなママの悩みを解決してくれる商品が、100円ショップのダイソーにあるそう。さて、どんな商品なのでしょうか。
©︎coco_matanithi
©︎coco_matanithi
©︎coco_matanithi
想像以上にシンデレラフィットした😳
100と50のスプーン🥄置き場として。
磁石ついてるからミルク缶に張り付く…！！
ダイソーで売ってた！
「マグネットスイングケース トール」という商品名で販売されているケースが、粉ミルク用のスプーンの保管にシンデレラフィットしたそう。スプーンが2本入るサイズで、粉ミルクの缶にマグネットでつけられるというのは、すごいですよね。これならスプーンをサッと取り出せます。
ミルクを卒業しても、別の用途でまた使えるという点もありがたいですよね。
この投稿に「早速買ってきました！」「缶の中にスプーン戻さない方がいいと聞いて、どこに置けばいいかと思ってた」というリプライがついていて、多くの親にとってうれしい情報だったことがわかります。100均商品という身近なもので解消される、育児のプチモヤモヤ。近くにダイソーの店舗がある方は、ぜひこのケースを探してみてくださいね、
雨の日も癒やされる～！母「持ってくれてありがとね」小さな手に9.3万いいね
こっちゅ☺︎9m🩰(@myfee_sep)さんの癒される投稿です。赤ちゃんとのお出かけは大変ですが、ほっこりする瞬間もありますよね。こっちゅさんが娘さんと抱っこひもでお出かけしたとき、癒やされるできごとがあったそう。
©︎myfee_sep
©︎myfee_sep
傘もってくれてありがとね
抱っこひもをしながら傘を差していたこっちゅさん。娘さんは小さな手で傘をぎゅっと握り、まるで「持ってあげる！」と言っているかのよう。ママに抱っこされてお出かけはとても楽しそうで、一緒に傘を持って大満足な様子が写真から伝わってきます。
この投稿に「優しい子」「スタイもほっぺたもかわいすぎ」「全部尊い」というコメントがついていました。傘をさしてのお出かけは大変そうですが、こんな風にサポートしてくれたら元気が出そう。かわいさにキュンとくる、癒しの投稿でしたね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）