「20代にしか見えません」44歳・安達祐実、真っ白ワンピースの青空ショット「透明感半端ない」「妖精さんですか？」
俳優の安達祐実（44）が29日、自身のインスタグラムを更新。青空をバックにした真っ白なワンピース姿を公開し、「すげー透明感半端ない」「20代にしか見えません」などと反響を呼んでいる。
【写真】「20代にしか見えません」安達祐実、真っ白ワンピースの青空ショット
安達は、自身がプロデュースするコスメブランドの新商品をPR。「年齢とともにお肌の悩みも変化していく中で、これまでよりもう少し深く、優しく労わってあげたいと思い作りました」と新商品に込めた思いをつづった。
投稿された写真は、商品のコンセプトに寄り添うような、真っ白なワンピースに身を包んだ安達の透明感あふれる自然体ショットとなっている。「日々頑張ってくれているお肌へ、うるおいをお届けできたらと思います」と優しいコメントを添えた。
この姿にファンからは「透き通る美しさ」「眩しすぎる」「妖精さんですか？」「ショート可愛すぎる」「これ使ったら安達祐実ちゃんみたいに若返るかなぁ？」など絶賛の声が多く寄せられている。
