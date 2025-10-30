MLB選手会は日本時間30日、マリナーズのカル・ローリー選手が「プレーヤーズ・チョイス・アワード」の年間最優秀選手(MVP)に選出されたことを発表。受賞に期待が寄せられていたドジャース・大谷翔平選手でしたが、MVPおよびリーグ別の受賞選手にも選出とはなりませんでした。

「プレーヤーズ・チョイス・アワード」とは1992年創設の選手間投票で選出される賞。フィールド内外での卓越した活躍を称えるものです。両リーグ通じてただ1人が選出される「MVP」ですが、今回受賞となったローリー選手はマリナーズ初の受賞者。ローリー選手は「ア・リーグ最優秀野手」にも選ばれており、これは2004年に受賞したイチロー氏などに続く、マリナーズ4人目の選手になりました。

28歳のキャッチャーであるローリー選手は、今季“本塁打王”として大躍進。これまでのシーズン本塁打数は30本前後となっていましたが、今季の前半戦だけで38本を放つと、後半戦も量産体勢は止まらず。最終的にはキャッチャーの歴代記録、スイッチヒッターの歴代記録、マリナーズの球団記録を塗り替える「60本塁打」を記録しました。さらに125打点で打点王も獲得し、チームを24年ぶりの地区優勝に導きました。

大谷選手が属するナ・リーグでは「最優秀野手」としてフィリーズのカイル・シュワバー選手が選出。大谷選手はMVPおよびリーグ別の受賞も逃しました。