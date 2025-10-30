◇ドイツ杯2回戦 フライブルク3―1デュッセルドルフ（2025年10月29日 デュッセルドルフ）

ドイツ杯2回戦が29日に各地で行われ、フライブルクの鈴木唯人は、トップ下でフル出場した2部のデュッセルドルフとの一戦で後半追加タイムに今夏加入後初となるアシストを記録した。

2―1で迎えた最終盤、GKまで上がったデュッセルドルフ側のCKでこぼれ球を拾うと、無人の敵陣に向かって大きく蹴り出した。これに味方が追いつき、チーム3点目をマーク。加入後初の公式戦フル出場で3―1の勝利に導いた。

23日のユトレヒトとの欧州リーグ1次リーグ第3戦では、8月以来の公式戦先発で移籍後初得点を挙げて2―0の勝利に貢献。26日の国内リーグ、レバークーゼン戦では控えに回ったが、再び先発のチャンスをつかんだ一戦で結果を残した。

25日に24歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムでは「こっから」と短い言葉に決意を込めていた。短期間で立て続けに結果を残し、主力定着へアピールした。

16強進出を決めたシュスター監督は「（チームの）パフォーマンスには非常に満足している」とうなずいた。