4児の母・平愛梨「きょうは4時間丸々熟睡できた！」普段は2時間おきに夜泣きで目覚め
4児の母でタレントの平愛梨（40）が30日、参天製薬の子どもの目の健康をテーマとした啓発イベント「近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまできること」に登場。「きょうは4時間丸々熟睡できた！」と明かし、多忙な子育ての様子を明かした。
【全身ショット】ウエストがキュッ！白の清楚なワンピ姿の平愛梨
平は真っ白の衣装で登壇。登場後すぐに「きょうは4時間も熟睡できたんです！」と紹介。普段は4歳と2歳の子どもが夜泣きで起き、2時間おきに目が覚めるといい、「こんなこと本当にない」と笑顔を見せていた。
平は、2017年1月にプロサッカー選手・長友佑都（39）と結婚。18年2月に長男、19年に次男、21年に三男、23年に四男が誕生した。
イベントは、子どもの近視に対する正しい知識と予防・対策の重要性を広く発信することを目的に開催。東邦大医学部眼科学講座講師の松村沙衣子氏が、近視の現状や生活習慣改善・進行抑制の選択肢について講演した。
