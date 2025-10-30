女優の瀬戸朝香（48）が30日、自身のインスタグラムを更新。2人の子供たちが留学している英国から帰国の途についたことを明かした。

これまで子供たちの留学先である英国での様子を投稿していた瀬戸。この日、「イギリスの空港にて」とつづり、複数の写真を投稿した。

「今回の滞在でたくさん写真を撮りました」と瀬戸。「限られた時間の中で子供達とLONDONの街を歩き 他愛もない会話をして 笑笑 ショッピングしたり食事したり 私にとっては大切な時間でした」と記した。

「逢うたびに…驚くくらい成長してて 逢うたびに…大っきくなっている 笑」と子供たちの成長にしみじみ。「でもまたすぐお休みで日本に帰ってくるから逢える」とした。

「それまではできる事 すべき事 頑張るぞ 今度LONDON行けるのは一年後かな… ロンドンレポおしまい」とつづった。

瀬戸は2007年に井ノ原と結婚。10年3月に長男、13年11月に長女を出産している。昨年5月末で92年に芸能界入りして以来、30年間所属した事務所を退社し、独立した。昨年、2人の子どもがイギリスに留学していることを明かしていた。