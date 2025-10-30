【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】謎の「野太い奇声」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の試合中に、野太い声援が響いた。スタジアムに突如として発生した雄叫びに近いような声が、ファンの間で話題になった。

なでしこジャパンは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。試合の主導権を握っていたものの決定力を欠いて、0-2で敗戦した。10月25日のイタリア戦も1−1のドローだったため、1分1敗で今回の欧州遠征を終えた。

このノルウェー戦では、異様な“声”がスタジアムに鳴り響いていた。開始5分、なでしこジャパンのDF清水梨紗が自陣の右サイドでノルウェーのスローインをインターセプト。すると、「トゥッ！トゥッ！トゥッ！」という聞き慣れない野太い声が聞こえてきた。

その後、なでしこジャパンが複数人でパスを繋ぎ、ノルウェーのプレスを掻い潜ろうとしているところでも、再び同じ謎の声援。GK山下杏也加から左サイドに展開した後もその声は止まらず、ノルウェーがマイボールにして自陣左サイドからの前進を図ろうとしたタイミングでも発動され、約1分に渡って馴染みのない野太い声が鳴り響いた。

「声量すごいな」の反響も

独特な声出しに、ファンもABEMAのコメント欄で反応。「なんだなんだ？」「怖すぎ」「野生の獣？」「声どっから出してんねんｗ」「オットセイいる」「おっさんの声量すごいな」と興味津々のようだった。

この試合は、スペイン・アンダルシア州カディス県のエスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネアで開催された。収容人数は約1万人のスタジアムだが、ノルウェーの公共放送『NRK』によると観客数はわずか38人。実際、中継に映ったバックスタンドやゴール裏は空席だらけだった。

観客数が極めて少なく、応援団によるチャントなどがなかったことで、個人による野太い“雄叫び”がはっきりとスタジアムに鳴り響いたのだろう。日本国内での代表戦ではなかなか見られない珍しい光景だった。

（ABEMA／なでしこジャパン）

