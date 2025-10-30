「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）

ブルージェイズの先発マウンドに上がったイエサベージが１２奪三振をマークし、新人右腕のワールドシリーズ新記録を樹立した。

序盤からスプリット、スライダーを軸にドジャース打線をほんろう。二回から三回にかけて５者連続の奪三振ショーを演じた。三回には大谷がヘルメットを飛ばして空振り三振を喫するなどレアシーンも。五回までに２桁１０奪三振を記録した。

そして六回１死、スミスから空振り三振を奪って１９４９年のドン・ニューカム以来、７６年ぶりのタイ記録。七回先頭のフリーマンからスプリットで空振り三振を奪って新記録を樹立した。最終的にキャリア最長となる７回を投げ、３安打１失点の快投だった。

イエサベージは昨年ドラフト１位でブルージェイズに入団。レギュラーシーズンでは３試合の登板だったが、ポストシーズンでローテ入り。地区シリーズのヤンキース戦で１１奪三振をマークし、ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると新人投手がポストシーズンで複数登板１０奪三振は史上初の快挙となった。ワールドシリーズ開幕戦では４回２失点だった。