注目の会談が始まりました。韓国を訪問中のアメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席と先ほどから会談を行っています。現地から中継です。

トランプ大統領と習近平国家主席の会談は、韓国空軍基地内の施設で日本時間午前11時すぎから始まっています。

アメリカ トランプ大統領

「我々はきょう、とても成功する会合を行う。何の疑いもない。ただ、彼はとてもタフな交渉者だ。それはよくない。我々はとても良い関係を持っている」

トランプ大統領と習近平国家主席の対面での会談は、2019年6月以来6年ぶりになります。第2次トランプ政権が発足してからは初めてです。

会談の冒頭で、習近平国家主席は「再会できてうれしいです」と発言しています。

会談の最大の懸案は、やはり関税問題です。会談に先立ち、マレーシアで両国の閣僚協議が行われましたが、▼中国によるレアアースの輸出規制は1年間延長、▼その代わりにアメリカが対抗措置として準備していた中国に対する100%の追加関税を見送るという案が取りざたされています。

トランプ大統領は先ほど、自身のSNSでアメリカと中国の関係を「G2」と表現しました。中国との関係を安定させたいという期待感が表れたものといえます。

果たして、安定した関係が築けるのか。会談の中身に注目が集まっています。