アメリカのトランプ大統領は国防総省に対し、核兵器実験を直ちに開始するよう指示したと明らかにしました。核実験が実際に行われれば1992年以来33年ぶりとみられます。

トランプ大統領は30日、中国との首脳会談を前に「他国の核実験の計画を踏まえ、私は国防総省に対し我が国の核兵器についても同等の基準で実験を開始するよう指示した」と自らのSNSに書き込みました。

「やむを得ない選択だ」などとしたうえで、「このプロセスは直ちに開始される」と強調しています。

アメリカメディアによると、もし実際に核実験が行われれば1992年以来33年ぶりだということで、大きな方針転換になりそうです。

一方、トランプ大統領は、韓国が求めていた原子力潜水艦の建造を承認したとSNSで明らかにしました。

韓国の李在明大統領はきのうの米韓首脳会談で、「我々の技術で潜水艦を建造し朝鮮半島の周辺海域で活動できれば、アメリカ軍の負担が大幅に減るだろう」などと述べ、アメリカに対し原子力潜水艦の保有に向けた協力を求めていました。