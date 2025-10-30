「雨が降った時のひつじさんはいつもの何倍も動くのが速い」という動画がＸに投稿されて、モコモコの羊が馬のように走って家に帰っていく様子に驚く人が続出。２８００以上の人がブックマークしています。



【動画】羊が一斉に、ダッシュでおうちに帰る姿を見る

動画を投稿したのは、兵庫県神戸市にある「六甲山牧場【公式】」（@rokkosanbokujo）です。動きが遅いイメージの羊ですが、動画を見ると…たしかに速い！



コメントには、「羊って馬みたいに走れるんか、知らなかった」「倍速にしてるみたいw」「『ぎゃーーー』って感じで走ってくるのが面白い笑」「なにこれ！可愛い❤可愛すぎるー」「声はジャイアンだけど、一匹一匹の個性への優しい眼差しで、頭が混乱する」などと寄せられ、かわいらしさに何度もリピートしたという人も。



動画中のセリフ「走るのが苦手な子、得意な子がいるよ」「モコモコすぎてなかなか雨に気づけないんだよね」などは、同牧場の小動物担当の飼育員さんが考えて、TikTokのＡＩ音声に読み上げてもらっているそうです。



「毛が雨を吸って身体が重くなるから 雨は嫌いなんですか？」と質問があったので、六甲山牧場の飼育担当者さんに聞いてみました。



羊は雨に濡れるのがイヤ

──羊は雨に濡れるのが嫌なのですね。



羊の毛はウールで水を含むと乾きにくく、重くなってしまいます。雨がやんでも湿気でなかなか乾かないため、不快感があるようで、雨に対して苦手意識を持っているのだと思われます。



──走って帰っている建物は、羊さんのおうちなのですか？



当牧場の羊たちは全頭、屋根のある「めん羊舎（羊たちのお家）」を持っております。動画に映っていた場所も放牧羊たちのお家です。放牧中に雨が降ると、担当飼育員が扉を開けて中に入れてくれることを羊たちは理解しているため、雨宿りをするよりも扉前で「開けてくれー」と鳴いてアピールしていることが多いです。



──立派なおうちだから、木の下とかよりも絶対にいいですね。羊たちはいつも放牧されているのですか？



当牧場での羊は自由放牧スタイルで、広いエリアを自由に歩き回っています。穏やかで人懐っこい個体が多く、近くまで自分から寄ってくることも多いです。飼育員が日頃から「可愛い、可愛い」と声をかけながらお世話をしているため、人に慣れているのも大きな特徴です。



羊とのふれあいを楽しめる牧場

──一般客も羊にさわれるのですか？



雨でなければ、９時３０分〜１５時３０分まで放牧しており、放牧中の羊は自由に触れていただくことができます。



──体が大きくドキドキしますが、モコモコをさわってみたいです。羊の可愛いポイントとは？



羊の顔は一見似ていますが、実はそれぞれ顔立ちに個性があります。お気に入りの「タイプの顔」を見つけて写真を撮るのもおすすめです。また、反芻動物なので、目を閉じながら反芻している姿はとても可愛らしいです。さらに、ふわふわでプリップリのお尻や、個性豊かな前髪のヘアスタイルなど、見どころがたくさんあります。



──これから羊さんが過ごしやすい季節になりますね。



１０月末からは羊の毛がさらに伸びてモコモコ度が増します。ウールなので、毛の中に手を入れるとふんわり暖かく、冬ならではの触り心地を楽しめます。また、雪が降る日もあり、「動物＋雪」の組み合わせはとても可愛らしく、写真映えする景色になります。



──毛の中に手を入れてみるってあまりない体験ですね。



当牧場は坂が多く、移動の際は少し足腰に負担がかかるかもしれませんが、それ以上に動物たちとの癒しの時間を楽しんでいただけます。園内には羊のほか、モルモット、ヤギ、ウサギ、馬、牛など様々な動物がいてそれぞれのふれあい体験も行っております。



また、当牧場の動物たちは飼育員に可愛がられて育っているため、人懐っこい子が多いです。親バカのようになってしましますが、本当にどの子も可愛いので、まだまだ知られていない魅力をぜひ見つけていただきたいです。



◾️六甲山牧場 動物とのふれあいのほか、手作り体験、チーズ工場見学、レストランなどもあります



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）