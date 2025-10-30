¿ÈÄ¹º¹¡õÇ¯Îðº¹¤ÇàÆÌ±úº§á¡ª175cm¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó½Ð±é¤Î26ºÐ½÷Í¥¡¢160cm¤Î37ºÐ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ëº§¡ÖÌû²÷¤ÊÉ×ÉØ¡×
¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûà¿ÈÄ¹º¹¡õÇ¯Îðº¹º§á¤¬ÏÃÂê¤ÎÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤ÈæÆÂÀ¤µ¤ó
X¾å¤Ç·ëº§Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£¡ÖÀèÆü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡10/25¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦æÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢3Ëç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ªÉ³¤¬¥ê¥Ü¥ó¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄ±©¤µ¤ó¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿æÆÂÀ¤µ¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÄ±©¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤Þ¤ÇÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»°ìÊâ¤º¤Ä°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹ ¡×¤È¡¢175Ñ¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤ÎÀÄ±©¤µ¤ó¤È¡¢160cm¤È¤¤¤¦æÆÂÀ¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ä¡¢11ºÐÎ¥¤ì¤¿Ç¯Îðº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢ÀÄ±©¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Í³ËÛÊü¤Ê¼«Ê¬¤òÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¥Ð¥Á¥ó¤ÈÇØÃæ¤òÃ¡¤¤¤Æ¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ »þ¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÎÙ¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤«¤é¤Þ¤¿µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£²¿»ö¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ÈÀÖ¤¤·¤²¼¤ò¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¢¥Ë¥áÄ´¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ2¿Í¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤ÊÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÆó¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌû²÷¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Ê¡×¡ÖÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ªÂ·¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ±©¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×SHINING MOON TOKYO ¤ÇÃÏ¾ì±Ò/¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£