TikTokに投稿された「産前→産後 垢抜け記録」の動画が、多くの母親たちの共感を集めています。投稿主は、シングルマザーとして子育てをしながら自分らしい生き方を発信する、いとみきさん（@itomiki_life）。かつては「母親だから」「自分を後回しにするのが当然」と思い込んでいたといいます。



【ビフォーアフター写真】産前→産後“垢抜け”記録を見る

未婚で息子を妊娠した当時、将来への不安を感じながらも、「自分の選択を正解にしたい」と出産を決意したといういとみきさん。



しかし、シングルマザーとして生活する中で「母親はこうあるべき」という固定観念に縛られ、自分を責めてしまうこともあったそうです。



周囲から心ない言葉をかけられた経験もあり、「現実を変えられないなら、この中でどう幸せを見つけるかを考えよう」と前を向くようになりました。



そうして少しずつ、「母親でもおしゃれをしていい」「自分の人生を楽しんでいい」と考え方が変わっていったといいます。



転機は、百貨店のアパレル販売で働き始めたこと。仕事を通してファッションの知識を学び、副業で得たお金を少しずつ自分のために使うようになりました。



「母親が自己実現に向けて努力することは、息子にとっても良いお手本になる」と気づいたのです。



ヘアスタイルを変えたことが、垢抜けの大きなきっかけになりました。



アパレル業で多くの人のファッションに触れるうちに、「自分に似合うもの」と「自分が好きなもの」は違うと気づき、Pinterestで理想像を探したり、パーソナルカラー診断を受けたりしながら、自分らしさを見つけていったそうです。



今では「母親でも女性であることに変わりはない」と考え、ファッションもメイクも“いい女に見えるもの”を選ぶように。



女性としての自分を否定しなくなってから、見た目だけでなく気持ちも前向きに変化したと話します。



見た目の変化は、息子との関係にも良い影響をもたらしました。



「私が自分を大切にして生きる姿を見せることで、息子にも“好きなことをしていい”と伝えたい」といとみきさん。



息子と一緒に笑う写真には、母としてだけでなく、一人の女性として人生を楽しむ姿が映っています。



投稿には、「自分も変わりたい」「勇気をもらった」というコメントが数多く寄せられました。



「母親がやりたいことを諦めたら、子どもも希望を持てない。だから私は、自分のためにも息子のためにも変わり続けたい」といとみきさんは語ります。