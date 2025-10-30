新潟県内では今年度、クマの出没件数が2100件を超えていて過去最多となっています。



県によりますこれまで最も多かったのは2020年度の1957件で、2000件を超えた年はないということです。



県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表し注意を呼び掛けています。



こうした中、10月21日には魚沼市でクマ1頭が住宅付近で目撃されました。人の日常生活圏内であり危険な状態であったことから、市が新潟県警と協力し安全確保を行った後、「緊急銃猟」により駆除されました。9月の法改正後、「緊急銃猟」は県内で初めてでした。





クマの出没が確認されている市町村で、影響は出ていないのでしょうか？

「緊急銃猟」による駆除が行われた魚沼市に聞いたところ、登山者などから、「クマ、出ますか？」といった問い合わせ電話は増えていて、去年より多い印象があるということです。多いときには1日に複数件対応しているといいます。魚沼市では29日現在で登山道でのクマの出没は確認されていないということです。



魚沼市は10月に東京都内から小中学生の教育旅行を受け入れていますが、旅行の中止はなかったものの、クマの目撃されたエリアを避け、行先変更などプログラムを変え対応したということです。



また現時点でイベント中止などはなく、市内の宿泊や観光施設などで影響が出ているという話もないということでした。



県の「にいがたクマ出没マップ」によりますと、今年度これまでに、県内でもっとも出没件数が多いのは南魚沼市の394件。次いで村上市279件、長岡市241件と続いています。



出没件数が最多の南魚沼市に聞いたところ、イベントなどが中止になるなど観光面で直接的な影響は出ていないといいますが、市外の登山者から「クマ、出ますか？」といった問い合わせは複数寄せられているということです。また市内のキャンプ場の一部では受け入れ人数などを絞るなどし対応にあたっているところもあるということです。



ことしは市内でクマによる人身被害が複数確認されたため9月27日から市が「クマ出没警戒警報」を発表し、市内の観光施設などにも注意を呼び掛けているということです。



長岡市では、県外の観光客から目的地で「クマの出没はありますか？」といった問い合わせが数件あったということですが、イベントや観光施設などの中止や休業、延期などの影響はないといいます。



湯沢町ではクマ出没の報道などに接した登山者などから、「クマ、出ますか？」といった問い合わせ電話が寄せられていて、1日複数件の対応をする日もあるといいます。問い合わせがあった場合は事前の対策などについて回答しているといいます。



阿賀町は、観光関連の問い合わせなどは特に来ていないといいます。すでにシーズンの営業を終えていますが町内の観光栗園では、栗拾いをやめて、事前に収穫した栗の販売に切り替えるなどの対応をとっていたということです。



県によると、これまでに県内の観光面での影響は特に把握していないということですが、県内では「クマ出没特別警報」が発表中であることから3連休を前に、被害にあわないためにも目的地の情報収集や準備など注意してほしいとしています。