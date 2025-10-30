東方Project・16キャラのコスプレで「Bad Apple!!」を演奏してみた！ 博麗霊夢から伊吹萃香まで登場するフルート演奏動画が圧巻

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【Bad Apple!!】東方Project 16キャラのコスプレをしてフルートで演奏してみた』というかとろーるさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ずっとやってみたかった企画！もはや気狂いのようですがお楽しみいただけますと幸いです

【Bad Apple!!】東方Project 16キャラのコスプレをしてフルートで演奏してみた

東方Projectの人気楽曲「Bad Apple!!」を、16人のキャラクターのコスプレで演奏した動画が投稿されています。

登場するのは博麗霊夢、霧雨魔理沙をはじめとした東方Projectのキャラクターたち。ニコニコ動画に2009年に投稿された人気動画『【東方】Bad Apple!! ＰＶ【影絵】』と、ほぼ同じ順番で登場します。

フランドール・スカーレット、魂魄妖夢、東風谷早苗、射命丸文……。次々と登場するコスプレは、細部までていねいに再現されています。ひとつひとつの衣装から、相当な時間と労力が注がれたことが伝わってきます。

本当は影絵を完全再現したかったそうですが、手持ちの衣装を使ってできる範囲でチャレンジしてみたとのこと。最後はしっかりと、博麗霊夢、霧雨魔理沙で締めくくられます。

コスプレの完成度はもちろん、フルートの演奏技術も抜群で、視覚と聴覚の両方で楽しめる作品となっています。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

すげぇぇ！

16キャラ！？

脳内であの映像がシンクロする

すごかった。良い物を見せていただきました

東方愛がすごい！！

文／高橋ホイコ