­à¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¥¿¥³¥¹É×ºÊ­á¤ËÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¹õÌÚ·¼»Ê(º¸)¤ÈµÜºêÎï²Ì¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àreika_miyazaki¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ï¥í¥¦¥£¥ó­àÄ¾Î©2¥·¥ç¥Ã¥È­á

¡¡­à¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¥¿¥³¥¹­á¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Í­Ì¾¿ÍÉ×ºÊ¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡£

¡¡¡ÖHappy Halloween from the Kuroki Family¡×¤ÈÂê¤·¡Ö°ìÂ­Àè¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òº£½µËö¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê(µÜºê¸©½Ð¿È)¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜºêÎï²Ì¡£¥¿¥³¥¹»Ñ¤ÎµÜºê¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¹õÌÚ¤¬­àÄ¾Î©ÉÔÆ°­á¤ÇÊÂ¤Ö¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç²¾Áõ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£