¥Ï¥í¥¦¥£¥óàÄ¾Î©2¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡à¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¥¿¥³¥¹á¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÍÌ¾¿ÍÉ×ºÊ¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡£
¡¡¡ÖHappy Halloween from the Kuroki Family¡×¤ÈÂê¤·¡Ö°ìÂÀè¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òº£½µËö¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê(µÜºê¸©½Ð¿È)¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜºêÎï²Ì¡£¥¿¥³¥¹»Ñ¤ÎµÜºê¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¹õÌÚ¤¬àÄ¾Î©ÉÔÆ°á¤ÇÊÂ¤Ö¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç²¾Áõ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£