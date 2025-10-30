ソフトバンクから育成ドラフト7位で指名を受けたドミニカ共和国出身で幸福の科学学園高のエミール・セラーノ・プレンサ外野手が29日、栃木県那須町の同校で作山和英アマスカウトチーフ補佐と担当の宮田善久アマスカウトより指名あいさつを受けた。

189センチ、109キロの恵まれた体格を生かした長打力が武器で、父は中日などで活躍したドミンゴ・グスマンさん。陽気で社交的な性格で、既にソフトバンクでプレーする育成のデービッド・アルモンテ内野手ら同郷勢と「インスタグラムで連絡をとってます」と言い、不安なく新天地の福岡に向かう。

母国で13歳の時に野球を始め、キャリアはまだ短いが着実に力をつけてきた。右投げ右打ちで、高校通算では22本塁打を記録。投手としても練習して半年ほどで110キロから最速145キロを計測するなど、投手としての父譲りの才能も見せていたが、プロでは打者一本で勝負をかける。

夏を終えると木製バットでの練習を始めた。ドミニカ共和国から父に送ってもらったバットを手に、芯へのコンタクトを意識して精力的に汗を流した。好きなものは「野球道具」と語るエミールだけに、もちろん手入れも欠かさない。「折らないように…」と細心の注意も払っていたが、豊富な練習量もあり先日折れてしまった。困っていたところ、学校関係者から11月7日の誕生日も近いこともあり、新しい木製バットをプレゼントしてもらったという。屈託のない笑顔を浮かべて喜び感謝する周囲にも愛される17歳は、新たな相棒とともに来る日に備え精力的に日々を過ごしている。

宮田アマスカウトは「投手のボールの速さとか、変化球の切れ方などでやっぱり苦労するとは思う。でもそこから。しっかりと下地を作り基礎を作り上げていけば、このサイズ感ですからね。プロに入って体作りをして、体のキレとかが出てきたら、右肩上がりに来るのかなっていう期待はあります」と未来を見据えた。

ソフトバンクの重要な育成方針は「一芸重視」。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）も「一芸を伸ばす。だめなところを上げるのではなくて、良いところを伸ばせばいい。そういう選手を獲得してきて、立派な戦力としてやってくれた過去がある」と話すように、多くの選手が強みを生かして1軍の舞台へ羽ばたいた。

キャリアはわずか5年の逸材は、福岡・筑後の充実したファーム施設で激しい競争に身を置き、豊かな素質を開花させる時を信じて挑む。