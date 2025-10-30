10月29日、トラック22台などを焼いた火事があった静岡市清水区の運送会社の駐車場からトラックを盗んだ疑いで、元従業員の男が29日、緊急逮捕されました。男は放火したことをほのめかす供述をしていることが分かりました。

【写真を見る】トラック22台焼いた運送会社からトラック盗んだ疑い 元従業員の男逮捕 放火ほのめかす供述も＝静岡県警

窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の男（65）です。警察によりますと、男は運送会社の元従業員で、10月28日夜から29日未明にかけ、静岡市清水区横砂にある運送会社の駐車場からトラック1台を盗んだ疑いが持たれています。

この駐車場では、29日午前3時頃、トラックが火元とみられる火事があり、トラック22台などが焼けました。

この火事の実況見分の最中、運送会社の関係者から警察に「ここに止まっていたトラックが1台ない」と申告があり、警察が捜索していました。

その後、静岡市駿河区の道の駅に駐車してあったトラックを警察が発見し、乗っていた男から事情を聞いて緊急逮捕しました。

警察の調べに対し、男は「盗んだことは間違いない」と容疑を認めていて、捜査関係者によりますと、男は放火したことをほのめかす供述もしているということです。

警察は、事件の経緯や火事との関連を詳しく調べています。