56歳・マルシア、孫娘との仲良し2ショットに反響「可愛いお孫ちゃん」「綺麗なばーばと楽しんでますね」 孫からの“呼ばれ方”も明かす
歌手・タレントのマルシア（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。「#孫活 #愛おしい時間」などのハッシュタグとともに、孫娘（2）との仲むつまじい2ショット写真を公開した。
【写真】「可愛いお孫ちゃん」「綺麗なばーば」マルシア＆孫娘の“ニッコリ”2ショット
先日27日の投稿で「マルシアの真夜中の囁き」と書き出し、1人娘・弥安さんとの親子時間を紹介するとともに母子2ショットを披露していたマルシア。
この日の投稿も書き出しは同じだが、「2歳2ヶ月の孫ちゃんが私の鼻にシールをペタ その瞬間あふれる笑い声が部屋ごと光になっていく」と今度は初孫との“ほっこり”エピソードを紹介した。孫からは「バービー」と呼ばれていることも明かし、「“バーバー”とは呼ばれない主義。笑」とちゃめっ気たっぷりにつづっていた。
コメント欄には「可愛いお孫ちゃん 綺麗なばーばと楽しんでますね」「お孫さん可愛い マルシアさん美しい」といった声が届けられている。
弥安さんは、元夫・大鶴義丹（57）との間に生まれた1人娘。弥安さんは2022年に結婚、23年8月に第1子を出産し、マルシアは“おばあちゃん”になった。
