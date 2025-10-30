無印良品週間で全品“10％オフ”「迷ったらコレ一択」「安定の使いやすさ」の鉄板アイテム6選
“使いやすくて、結局これに戻る”――そんな声が多い無印良品の定番アイテム。全国の店舗で「無印良品週間」（メンバー向け10％オフキャンペーン／11月3日まで）が開催中の今こそ、日常づかいの名品を見直したい。収納、キッチン、リラックスグッズなど、毎日を少し快適にしてくれる“買って間違いなし”のアイテムをカテゴリー別に紹介する。
【画像】これは買って損なし！コスパも抜群の無印アイテムおすすめ
■収納・整理アイテム
1. ポリプロピレンケース・引出式・深型・2個(仕切付)
シンプルなデザインでどんな部屋にもなじむ。サイズや高さを組み合わせて使える拡張性が人気。クローゼットや洗面所など、生活動線に合わせてすっきり整理できる。
【口コミ】
・何段にも重ねても形が崩れない。
・キャスター付きで移動しやすく掃除もラク。
・部屋がすっきり片づいて見た目もきれい。
2. 再生ポリプロピレン入りファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・ホワイトグレー
“立てる収納”の代名詞。書類だけでなく、キッチンのストックや掃除用品収納にも使える万能アイテム。ホワイトグレーの色味でインテリアにもなじむ。
【口コミ】
・この色味が無印らしくて好き。どこでも使える。
・しっかりした作りで、重ねても歪まない。
・サイズ展開が多く、家じゅうで統一できた。
■キッチンまわり
3. シリコーン調理スプーン 長さ約26cm
炒める・すくう・混ぜるが1本で完結する万能ツール。耐熱性が高く、フライパンを傷つけない素材。見た目のスマートさと使いやすさでリピーター多数。
【口コミ】
・ヘラとお玉の中間みたいで使いやすい。
・汚れが落ちやすく、毎日使っても劣化しにくい。
・これ1本でほとんどの調理が済む。
4. ステンレス マッシャー 約幅5×長さ20cm
潰す・混ぜるの調理を快適にするステンレス製マッシャー。波型ヘッドで食材が詰まりにくく、洗いやすさとコンパクトさが魅力。
【口コミ】
・小ぶりで扱いやすいサイズ感。
・波型でじゃがいもが詰まらずサクッと潰せる。
・丈夫で錆びにくく、見た目もすっきり。
■暮らしの癒しグッズ
5. アロマストーン 皿付・白 直径65×30mm
火も電気も使わず香りを楽しめる人気アイテム。寝室やデスクに置くだけでふんわり香る。インテリアにもなじむシンプルデザイン。
【口コミ】
・手軽に香りを楽しめてリラックスできる。
・デザインがかわいくて部屋になじむ。
・香りが穏やかでちょうどいい。
6. 無印良品 LED持ち運びできるあかり
やわらかな光が夜時間をやさしく照らすLEDライト。コードレスでどこでも使え、寝室・子ども部屋・災害時にも活躍。
【口コミ】
・光が柔らかくて寝る前にぴったり。
・タイマー付きで自動オフできるのが便利。
・見た目がシンプルで置くだけでおしゃれ。
「無印良品週間」は、愛用アイテムを見直す絶好のチャンス。長く愛される定番ほど、使うほどに良さを実感できる。この機会に、“やっぱり無印がいい”と思えるアイテムをチェックしておきたい。
