聖夜までを彩る DEAN & DELUCAが贈るアドベントカレンダーやリース、“待つ時間を楽しむ”ホリデーアイテム
DEAN & DELUCAが、聖夜を待ちわびる時間を彩るホリデーシーズンの限定アイテムを発表した。販売は11月1日から、全国のマーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアで順次スタートする。アドベントカレンダーやドライフラワーリース、紅茶など、飾って、贈って、味わう楽しみを詰め込んだアイテムがそろう。
【写真】見て、遊んで、ときめく…紙芝居も人形劇もできる可愛すぎるボックスはこれ！
今年のテーマは“準備のひととき”を豊かにすること。作家やつくり手とともに仕上げたラインナップが並ぶ。なかでも注目は、鹿児島の知的障がい者支援施設「しょうぶ学園」の利用者が描いたアートを用いたアドベントカレンダーとホリデーオーナメント缶。サンタクロースやコイン型チョコなどの菓子が入っており、日ごとに窓を開けながらクリスマスまでを楽しめる。アドベントカレンダーは24日間タイプ（3600円）と7日間タイプ（1800円）の2種類を展開する。
また、tupera tuperaによる『パズルチョコレートボックス』（3280円）は、4つの箱を組み合わせると舞台のような世界が完成し、親子で紙芝居のように遊べる仕掛け。付属の紙人形に自由に顔を描くこともでき、贈り物としても人気を集めそうだ。
そのほか、フランス・パリのティーメゾン「コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール」から届いたホリデーティー『シエナアース』（7300円）も登場。上質な香りが冬の夜を演出する。ドライフラワー専門店EW.Pharmacyが手がけた『フラワーボトルアレンジメント』（3500円）は、色ごとに異なる花言葉を添えた3種を展開し、ギフトにも最適だ。
さらに、「les mille feuilles」とのコラボによる『ドライリース ホリデー2025』（5400円）は、リンゴやオレンジ、シナモンなどをあしらい、香りも楽しめる仕様。壁飾りとしてはもちろん、キャンドルを添えて卓上リースにも使える。
DEAN & DELUCAは、「食と文化をつなぐブランドとして、待つ時間そのものを豊かにする提案を届けたい」としており、ホリデーの訪れを指折り数える時間を、特別なひとときへと変えてくれるコレクションとなっている。
