女優でタレントの平愛梨が３０日、都内で行われた参天製薬「近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまからできること」のイベントに出席した。

子どもの近視についての知識や予防・対策を啓発するイベント。夫でサッカー日本代表ＤＦの長友佑都との間に７歳、６歳、４歳、２歳の４人の男児をもうけている平は「しっかり今日は学びたい。昨日、普段は夜泣きする子が一回も起きなくて。寝る前に『ママ、君たちのために勉強してくるから、だから夜中泣かないでちゃんと寝て、ちゃんと（母を）寝かせてね』って言ったら、しっかり泣かずにいてくれて４時間熟睡できた」と笑みをみせた。

現在の育児について「ひとりずつに１台タブレットを渡しちゃっている。画面と目が近くなってしまうので体勢とか気になります」と悩みを告白。「タブレットを見させる前には、準備できた人からＯＫにしている。見る前にかならず１０分瞑想（めいそう）して、ブルーライトカットの眼鏡をさせているけど、気がついたら取っているときもある」と語った。

子どもたちの瞑想中に３０分のアラームをかけてタブレットを渡しているが「いつのまにか止めている。２歳の子もお兄ちゃん達がやってると分かってて、どうしようみたいな…」と悩みは尽きず。「最終的に『パパ、帰ってくるよ』とか言うと、言うこと聞くんです」と明かしていた。