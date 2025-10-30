◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦で“自滅”した。

２点ビハインドの７回。先発のスネルは先頭の７番バージャーに左前打を打たれると、暴投で二塁への進塁を許す。その後１死一、二塁から再び暴投で二塁走者が三塁へ。この日先頭打者アーチを浴びたシュナイダーは空振り三振に仕留めたが、２番ゲレロを迎えたところでドジャースは２番手エンリケスを投入した。しかし、四球で歩かせると最後のボールが外角に大きく外れて暴投。三塁走者が生還し、続くビシェットには右前適時打を食らった。カークにも四球で２死満塁とされたところでエンリケスは１死も奪えずに交代となった。

３番手バンダがこれ以上の失点は防いだが、勝てばＷＳ連覇に王手、逆に負ければ崖っぷちという重要な一戦でドジャース投手陣が１イニング３暴投の失態を犯した。スポーツの記録統計を扱う「オプタ・スタッツ」によると、ＷＳ史上初の屈辱。この日はＷＳ史上初の初回先頭から２者連続アーチを被弾して始まったが、２度の“史上初”を記録した。