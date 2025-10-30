È¬²¦»Ò»Ô¿¦°÷¤é¡ÖÄÌ¶Ð¼êÅö¡×ÉÔÀµ¼õµë¡È97¿Í900Ëü±ßÄ¶¡ÉÆâÉôÄ´ºº¤ÇÈ¯³Ð¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¡Ä¡×·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾·¤¯¡È½ÅÂç¤Ê¡ÉË¡ÅªÀÕÇ¤¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ï23Æü¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿ÆâÉôÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿¦°÷97¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤é¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11¿Í¤òÄä¿¦¤Ê¤¤¤·¤Ï²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿¦°÷¤Ë·±¹ð¤Ê¤¤¤·¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤Î¿Í»öÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÉÔÀµ¼õµë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Áí³Û¤Ï915Ëü4207±ß¤ËµÚ¤Ó¡¢Á´³Û¤¬ÊÖÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢28Æü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ËÂÐ¤·¡¢2018Ç¯4·î¤«¤éº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¿¦°÷197¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¹ç·×895Ëü±ß¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ÁÉÔÀµ¼õµë¤Ë¤¢¤¿¤ë¥±ー¥¹¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î·ï¿ô¤È¶â³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ´³Û¤òÊÖÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÆâ³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ìÆÀ¤ë¤Î¤«¡£ÈÈºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸øÌ³°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£Ï«Æ¯»ö·ï¤ä·º»ö»ö·ï¤ÎÂÐ±þ¤âÂ¿¤¤¹ÓÀî¹áÍÚÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥Àー¥¦¥£¥óË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¨²üÌÈ¿¦¡¦²ò¸Û¡×¤¬Í¸ú¤È¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤â
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢1Ì¾¡ÊÉôÄ¹¡Ë¤¬¡ÖÄä¿¦1·î¡×¡¢10Ì¾¡Ê²ÝÄ¹2Ì¾¡¢¼çºº1Ì¾¡¢¼çÇ¤6Ì¾¡¢¼ç»ö1Ì¾¡Ë¤¬¡Ö²ü¹ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà¿¦¤·¤¿¼Ô¤â2Ì¾¤¬¡Ö²ü¹ðÁêÅö¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ú¤¤½ç¤Ë¡Ø²ü¹ð¢Í¸ºµë¢ÍÄä¿¦¢ÍÌÈ¿¦¡Ù¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡Ø²ü¹ð¡¦¤±¤óÀÕ¡Ê¢¨1¡Ë¢Í¸ºµë¢Í½Ð¶ÐÄä»ß¢Í¹ß³Ê¢ÍÍ¡»Ý²ò¸Û¡Ê¢¨2¡Ë¢ÍÄ¨²ü²ò¸Û¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡§»ÏËö½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ²ü¤á¤ë¤³¤È
¢¨2¡§Âà¿¦´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬±þ¤¸¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç
¸øÌ³°÷¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ÇºÇ¤â½Å¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌÈ¿¦¡×¤À¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ç¤ÏÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¦°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤¬ÍýÍ³¤Ç¡ÖÌÈ¿¦¡×¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×Åù¤Ë¤¢¤¿¤ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¡§¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ¿¦¤äÄ¨²ü²ò¸Û¤Ï¡¢ÈïÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¤òÃ¥¤¤¡¢À¸³è¤ÎÎÈ¤ò¼º¤ï¤»¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤ï¤»¤ëºÇ½ª¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁêÅö°¼Á¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÀµ¼õµë¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´ü´Ö¡¢¶â³Û¤ÎÂç¾®¡¢³²°Õ¤ÎÍÌµ¤ä¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤Î°¼ÁÀ¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢½èÊ¬¤¬·è¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥±ー¥¹¥Ð¥¤¥±ー¥¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤ò°ì¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÅìµþÅÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ËÆ±¤¸¶èÆâ¤«¤éÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Î¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢Ìó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄê´üÂå¹ç·×Ìó103Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤ÏÍ¸ú¤À¤ÈÈ½¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅìµþÃÏºÛÊ¿À®15Ç¯¡Ê2003Ç¯¡Ë3·î28ÆüÈ½·è¡Ë¡£
ºÛÈ½½ê¤¬Ä¨²ü²ò¸Û¤òÍ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éµõµ¶¤Î½»½ê¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ½¤¯°Õ¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ç°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢µõµ¶¤Î½»½ê¤¬¼ÂºÝ¤Î½»½ê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê±óÊý¤ÇÄê´üÂå¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×º¾µ½ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë
¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÉÔÀµÀÁµá¤¬ÈÈºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½ºá¡Ê·ºË¡261¾ò1¹à¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡Ë¤¬À®Î©¤·ÆÀ¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¡§¡Öº¾µ½ºá¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤òµ½¤¤¤ÆºâÊª¤ò¸òÉÕ¤µ¤»¤ë¡ÙÈÈºá¤Ç¤¹¡£
µ½¤¯¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼êÊý¤¬ºø¸í¤Ë´Ù¤ê¡¢¤½¤Îºø¸í¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºâÊª¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤ÎºÛÈ½Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤éµõµ¶¤Î½»½ê¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢µ½¤¯¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¤½¤ì¤ò¿¿Àµ¤Î½»½ê¤À¤È¸í¿®¤·¡¢¤½¤Î¸í¿®¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄÌ¶Ð¼êÅö¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Èï³²³Û¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÄÌ¶Ð¼êÅö¤È¤Îº¹³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Á´³Û¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢±óÊý¤«¤é¶ÐÌ³Àè¤Î¶á¤¯¤ËÅ¾µï¤·¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤â¡¢º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤·ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¡§¡Öº¾µ½ºá¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¹¤Ù¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔºî°Ù¤Ç¤âÀ®Î©¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£
Å¾µï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤Ê¤¤¤·¤Ï½¢¶Èµ¬Â§¾å¡¢¤½¤Î»Ý¤òÄ¾¤Á¤Ë¶ÐÌ³Àè¤Ë¿½¹ð¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢Å¾µï¤·¤¿¤³¤È¤ÎÆÏ½Ð¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ï«ºÒ¤Î¤¦¤ÁÄÌ¶ÐºÒ³²¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½»µï¤È¶ÐÌ³Àè¤È¤Î´Ö¤ò¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¡¦ÊýË¡¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿½¹ðµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ì¸À¡¢¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤µ¤¨²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔºî°Ù¤Ë¤è¤ëº¾µ½ºá¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡×
Á°½Ò¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¡¢·º»öÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢È½·èÊ¸¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢·ºË¡¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·Î©·ï¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
È¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»Ô¤¬ºòÇ¯10·î¤«¤éÄÌ¶Ð¼êÅö¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ÓÀîÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÂÖÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÀµ¼õµë¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌÈñ¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Î»öÎã¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ì²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¡¢¸·¤·¤¤Ä¨²ü½èÊ¬¡¢·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡×