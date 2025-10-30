QoA、DUNU、Melody Wingsなどからも新イヤフォン多数。秋のヘッドフォン祭は11月1日
藍井エイルコラボモデル「Misty Blue」
サウンドアースは、11月1日にステーションコンファレンス東京で開催される「秋のヘッドフォン祭 2025」に出展。QoA、DUNU、Kinera Imperial、Melody Wings、UCOTECHからイヤフォンの新製品を用意する。
QoAからは、藍井エイルコラボモデル「Misty Blue」に加え、サウンドサンプルとして1BA + 1DD + 1BC仕様の「bijou」、名称未定だが2DD + 4BAのイヤフォンも出展。フラッグシップ「Martini」などを聴くこともできる。
DUNUからは、300台限定、EAとのコラボイヤフォン「DK3001BD EA」や、「DN242」、「DN142」の最終版、「DUNU ITO」、ハイエンドCDプレーヤー「CONCEPT-R」も登場。「Vulkan2」、「GLACIER 川」、「ヘッドフォン 嵐」なども用意する。
DN242
Kinera Imperialからは、参考出品の「Valkyrie」や、「Loki Devine Mark」、「NOTT」、「Thorking」、「verdandi」などを展示。
Valkyrie
Melody Wingsでは、「Venus」及び、新モデルのJupiterを展示する。このモデルは外観は未完成のプロトタイプとなる。
Venus
UCOTECHからは「RE1PRO」、「RE3PRO」を展示する。
RE3PRO