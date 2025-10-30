M!LK・吉田仁人主演舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』第2弾上演決定 武藤潤・川上千尋ら続投【コメントあり】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、来年1月・2月に東京・大阪にて上演される舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』で主演を務めることが決定した。
【写真】吉田仁人と初共演の鈴木曉も！豪華出演者一覧
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』は『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し『演技』×『殺陣』×『再現度』が大好評を博した。この度、新たな豪華キャストを迎えて待望の第2弾として再び幕を開ける。
物語の舞台は、列強に囲まれた小国リオニスは『翼ある者』に授けられた『指輪』の力『ビジョン』──すなわち具現化された想いを使役し戦わせることのできる力で独立国として、他国からの侵略を防いでいた。フェネス王・ムラガを討ち果たしたリオニスの王・モント。しかし、その戦いの果てに崩壊したリオニス城の地下から現れたのは世界の理を揺るがす巨大なクリスタル『光の繭』だった。その輝きに導かれるように、アードラ大陸に渦巻く思惑。それぞれの信念と愛が交錯し、戦火は拡がる。アードラ大陸は再び混沌の時代へと突き進んでいく。 脚本・演出は、前作に引き続き『聖剣伝説3 TRIALS of MANATHE STAGE』等の舞台を手掛けてきた松多壱岱（ILCA）が手がける。
主演は、リオニスの第二部隊＜蒼穹＞を率いる双子の兄モント・リオニス役として吉田が務める。リオニスの第一部隊＜勇壮＞を率いる双子の弟シュテル・リオニス役はダンスボーカルグループ・原因は自分にある。の武藤潤が、ホルン王国の女王マシュリー・ホルン役は、NMB48の4期生として活躍し、25年12月でNMB48を卒業する川上千尋が務め、前作からの続投出演となる。
ほか、桜木心菜（私立恵比寿中学）、雨宮翔（GENIC）、福澤希空（WATWING）、鈴木萌花（AMEFURASSHI）、赤井沙希、清井咲希、鈴木曉（WATWING）、安田桃太郎、あべこうじ、鈴木紗理奈、合田雅吏ら豪華出演者が決定した。
■コメント
▼M!LK・吉田仁人（モント・リオニス役）
続編を上演させていただけることをとてもうれしく思います。プレッシャーもありますが、ワクワクしています。
新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります。劇場でお待ちしています。
▼原因は自分にある。・武藤潤（シュテル・リオニス役）
前作から続役ということで、またこの舞台にシュテルとして戻ってくることができて、本当に光栄に思います。
今作では新たなキャラクターと出会いながら、この世界の王国同士で巻き起こる敵対、争いにどう関与していくのか、どんな運命がシュテルに待っているのかを、しっかり見届けることのできる舞台にできたらいいなと感じています。ぜひ、劇場でお楽しみください。
▼NMB48・川上千尋（マシュリー・ホルン役）
『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』に出演させていただきます、川上千尋です。
前作ではマシュリー・ホルン役として出演し、お芝居において初めての経験を数多くさせていただきました。
今回、その続編に再び携われることをとても幸せに思います。そして、アイドルを卒業し新たな一歩を踏み出すタイミングで、このようにお芝居の場をいただけることに心から感謝しています。
ご観劇くださる皆様に、胸に響く素敵な物語をお届けできるよう、精一杯精進いたします。
▼ILCA・松多壱岱（脚本・演出）
幾多の戦いを経て、新たな局面を迎える『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』。前作から続く兄弟の宿命、そしてクリスタルを巡る謎が、舞台上でさらに壮大に描かれます。熱き人間ドラマと迫力のアクションを、ぜひ劇場で体感してください。
